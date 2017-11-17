KREMLIN в Вашингтоне. Американцы никуда не могут деться от России

"Политические стремления" России станут предметом пристального изучения в конгрессе США, если будет одобрен соответствующий законопроект.

"Политические устремления" России станут предметом пристального изучения в конгрессе США, если будет одобрен соответствующий законопроект.

KREMLIN (так этот проект называется) – это, как ни странно, аббревиатура. Расшифровывается она как "Закон о минимизации российского вмешательства и ограничении разведывательной деятельности" (Keeping Russian Entanglements Minimal and Limiting Intelligence Networks Act). И предполагает, что Национальная разведка вычислит "политические задачи" Москвы.

Вот умеют же люди создавать видимость бурной деятельности при почти нулевом КПД. Россия свои политические задачи озвучивает всем желающим чуть ли не каждый день, на разном уровне и с разных площадок. Но даже сказанное прямым текстом в конгрессе понять не могут, хотят принять для этого отдельный закон, рекламируя его самой популярной в США угрозой.

По мнению Раджи Кришнамурти, автора проекта, который большую часть времени подготовки, наверное, потратил на придумывание названия, Дональд Трамп слишком уж доверяет словам Владимира Путина. И именно поэтому оценка российских устремлений очень важна.

Это, я напомню, тот самый Дональд Трамп, который совсем недавно скрывался от Владимира Путина по всему Данангу, где проходил саммит АТЭС. Хотя все-таки в итоге встретились.

К чему Дональд Трамп прислушивается, если он с Владимиром Путиным говорит так редко, непонятно. И что анализировать – тоже не ясно. Особенно если США уже все для себя решили: главная политическая цель России – вмешиваться во все подряд выборы и вредить Америке. И сам парламентарий утверждает, что причастность Москвы к хакерским взломам "не вызывает сомнений" (хотя, естественно, доказательств не приводит) и говорит, что вот в причинах такого поведения и надо разобраться.

То есть анализировать будут то, чего нет. При таком раскладе, кажется, единственное, ради чего автор продвигает свой проект, это его красивое название – ну не зря же придумывал, в самом деле.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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