Оговорка или фейк: в Пентагоне заявляют, что воюют в Сирии с согласия ООН

Американские военные собираются оставаться в Сирии до "достижения прогресса в политическом урегулировании". Интересно, в каких именно единицах и кто будет измерять этот прогресс. Если Вашингтон, то это надолго.

Дональд Трамп постоянно подчеркивает, что у него на родине слишком много "фейк ньюс". И это, конечно, справедливо. Над созданием искаженной до неузнаваемости картины мира не покладая рук трудится целая индустрия. Но она состоит не только из не очень добросовестных СМИ, но и из пристрастных политиков и экспертов. Более того, иной раз странные заявления делают ключевые американские чиновники, напрямую влияющие на архитектуру международных отношений, которая и без того страдает колоссальными изъянами.

С подобным причудливым заявлением выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис. США находятся в Сирии с разрешения ООН, молвил этот высокий государственный муж. Как иногда говорят в таких случаях, на голубом глазу. В общем, ничтоже сумняшеся. Понятно, что никакой санкции Организации Объединенных Наций у Вашингтона нет. В Сирии он действует в свойственной ему манере: без приглашения, одобрения и по своему разумению. Причем далеко не всегда на благо сирийскому народу и глобальной безопасности. И это еще мягко сказано. Впрочем, тут отдельная история. Интереснее другое: Мэттис ошибся, он не в курсе или намеренно вводит международное сообщество, точнее, его плохо информированную часть, в заблуждение? Как бы то ни было, такие заявления демонстрируют некомпетентность, невнимательность или же безответственность некоторых ключевых должностных лиц в США. И все эти параметры по отдельности, так же как и вместе взятые, не сулят как минимум Сирии ничего хорошего.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на слова главы Пентагона ответила, что Совбез ООН как эксклюзивный орган, принимающий решения об участии иностранных военных в операциях в той или иной стране, никакого мандата на присутствие США в Сирийской Арабской Республике не давал. Захарова также задалась справедливым вопросом, а существует ли контакт между Минобороны и Госдепартаментом? В этом действительно есть большие сомнения. Иной раз складывается ощущение, что Белый дом, Госдеп, Пентагон и ЦРУ действуют отдельно, каждый по своей программе. Результат: отсутствие внятного, прогнозируемого внешнеполитического курса Соединенных Штатов. Для ядерной державы с глобальными амбициями и сотнями военных баз по всему миру – недопустимая "роскошь" на грани фола.

Мэттис, кстати, заявил, что американские военные никуда не уйдут из Сирии до "достижения прогресса в политическом урегулировании". На Смоленской площади резонно хотели бы уточнений – а в каких именно единицах будет измеряться этот прогресс? Но кто такие пояснения даст? Скорее всего, речь тут идет не об успехах в реальном процессе мирного урегулирования, а в прагматических интересах самих США, которые будут давать оценку этому "прогрессу", исходя из собственных представлений о "прекрасном". В таком случае конфликт может затянуться еще на неопределенно долгое время. Тем более есть косвенные свидетельства того, что Вашингтон и не думает отказываться от двойной игры на Ближнем Востоке. Недавний случай, когда американские военные, как сообщило российское Минобороны, по сути, прикрыли отход боевиков из Аль-Букемаля – характерный и убедительный маркер. Впрочем, как заявил руководитель МИД России Сергей Лавров, прямых доказательств сговора коалиции во главе с Соединенными Штатами с боевиками у России нет. Тем не менее, ее действия в районе Аль-Букемаля существенно затруднили уничтожение остатков радикалов сирийской армией при поддержке российских ВКС.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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