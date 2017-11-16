Героинческие усилия. Посевы мака в Афганистане превзошли все ожидания

И спустя несколько месяцев после оглашения так никто и не понял, что такое новая афганская стратегия Дональда Трампа. Но есть люди, способные прочувствовать и оценить ее всем своим нутром. Для них это лучше, чем просто план. На любителя, конечно. Но речь о тех, кто все-таки предпочитает героин марихуане. А таких, между прочим, миллионы. И они чрезвычайно рады тому, как борются янки с терроризмом в отдельно взятом Афганистане. Потому что аккуратно и с заботой о культуре. Сельхозкультуре под названием опиумный мак. Уже и при Трампе эта борьба дает свои всходы.
Его эксперты оценивают рыночную стоимость афганского опиума в полтора миллиарда долларов. Между прочим, 7% ВВП. То есть, реальный сектор. При этом качество продукции, говорят они, растет, а цена снижается. В общем, опиум для народа. Все для конечного потребителя. Ну, или конченого. Не всем, конечно, хватит. Но местные, так сказать, "аграрии" работают над этим. Да и американцы, спасибо Трампу, никуда не уходят. Иными словами, вот вам и "Несокрушимая свобода". Хотя свободу они здесь окончательно не сокрушили еще в 2014. Теперь это у них "Решительная поддержка". Но все равно, от всего сырца и ценой героинческих усилий.
Им главное – не останавливаться на достигнутом. Тем более есть, куда расти. 10 провинций из 34 по-прежнему живут впустую. Ни маковой росинки. Можно устроить с талибамы соцсоревнование. Или кооперацию. Хотя с ней, судя по всему, и так все в порядке. Кстати, армии США для борьбы с терроризмом разрешили призывать всякий сброд, в том числе и наркоманов. Всего планируют набрать тысяч 80. В Афганистан требуется официально не больше 15 тысяч. Похоже, кое-кого не придется уговаривать бороться с терроризмом, не отходя от кассы.
Ну а если им после "Несокрушимой свободы" захочется переименовать еще и "Решительную поддержку", то им даже думать не надо. Результаты операции все скажут сами за себя. "Шиш с маком".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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