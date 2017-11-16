Героинческие усилия. Посевы мака в Афганистане превзошли все ожидания

Неслучайно армии США для борьбы с терроризмом разрешили призывать всякий сброд, в том числе и наркоманов. В Афганистан требуется не больше 15 тысяч. Похоже, кое-кого не придется уговаривать.

И спустя несколько месяцев после оглашения так никто и не понял, что такое новая афганская стратегия Дональда Трампа. Но есть люди, способные прочувствовать и оценить ее всем своим нутром. Для них это лучше, чем просто план. На любителя, конечно. Но речь о тех, кто все-таки предпочитает героин марихуане. А таких, между прочим, миллионы. И они чрезвычайно рады тому, как борются янки с терроризмом в отдельно взятом Афганистане. Потому что аккуратно и с заботой о культуре. Сельхозкультуре под названием опиумный мак. Уже и при Трампе эта борьба дает свои всходы.

Еще в 2015 подсчитали, что за 14 лет американского присутствия производство наркотиков здесь выросло в 50 раз. Казалось бы, куда больше. А главное, когда, если все время бой – покой им только снится. Но вот оно – новое достижение. Площадь наркопосевов расширилась в этом году до небывалых 328 тысяч гектаров. 63% прироста. "Это рекорд с момента начала систематического мониторинга в 1994 году. Он превысил предыдущий рекорд трехлетней давности на 104 тысячи гектаров", – это из доклада Управления по наркотикам и преступности ООН.

Его эксперты оценивают рыночную стоимость афганского опиума в полтора миллиарда долларов. Между прочим, 7% ВВП. То есть, реальный сектор. При этом качество продукции, говорят они, растет, а цена снижается. В общем, опиум для народа. Все для конечного потребителя. Ну, или конченого. Не всем, конечно, хватит. Но местные, так сказать, "аграрии" работают над этим. Да и американцы, спасибо Трампу, никуда не уходят. Иными словами, вот вам и "Несокрушимая свобода". Хотя свободу они здесь окончательно не сокрушили еще в 2014. Теперь это у них "Решительная поддержка". Но все равно, от всего сырца и ценой героинческих усилий.

И это ничуть не противоречит доктрине Соединенных Штатов. Они что обещали? Что сотрут террористов в порошок. Да, террористы никуда не делись. Но порошок же есть. А это уже – полдела. Белый на черном. Дорожка к гражданскому миру. Вот и вести с полей говорят о том, что поля, засеянные маком, не минируют. И кто решил, что США здесь интересуют только лишь полезные ископаемые. Все – на поверхности. Они знали, где упадут, потому и подстелили соломку. Афган. И янки, торжествуя, к свободе обновляют путь. Ведь даже лошадь, мак почуя, способна мир перевернуть.

Им главное – не останавливаться на достигнутом. Тем более есть, куда расти. 10 провинций из 34 по-прежнему живут впустую. Ни маковой росинки. Можно устроить с талибамы соцсоревнование. Или кооперацию. Хотя с ней, судя по всему, и так все в порядке. Кстати, армии США для борьбы с терроризмом разрешили призывать всякий сброд, в том числе и наркоманов. Всего планируют набрать тысяч 80. В Афганистан требуется официально не больше 15 тысяч. Похоже, кое-кого не придется уговаривать бороться с терроризмом, не отходя от кассы.

Ну а если им после "Несокрушимой свободы" захочется переименовать еще и "Решительную поддержку", то им даже думать не надо. Результаты операции все скажут сами за себя. "Шиш с маком".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik