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Муки ВАДА. Россию ставят перед выбором: сразу или помучаться

16:3316.11.2017
(обновлено: 16:34 16.11.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСтанция допинг-контроля на территории лыжно-биатлонного комплекса Лаура в СочиСтанция допинг-контроля на территории лыжно-биатлонного комплекса Лаура в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Россия выполнила все их требования. Кроме одного. Но им от нас только одно и надо. То, что мы не сделаем ни при каких обстоятельствах: сдаться, не спорить и смириться.

И никакой теории заговора. Просто хронология событий. На раз-два-три. Раз. Глобальные СМИ пускают сплетни о том, что Россию пустят в Пхенчхан только без флага и гимна. МОК называет это преждевременной спекуляцией. Тем самым дает понять, что спекуляция допускается, то есть, торг уместен, но не сейчас. Иным словами, нас тупо тестировали на готовность унизиться. Кто знает, прими мы этот пас с благодарностью, возможно, и решение WADA было бы другим. А коль нет, то вот вам "два". РУСАДА по-прежнему вне закона. Как минимум до мая. Еще есть вопросы, каким окажется "три"? Решение МОК об участии России в корейской Олимпиаде. 

Логотип WADA
© REUTERS / Christinne Muschi
Мнение: решение WADA лишить РУСАДА прав – политическое от начала до конца
Его примут в декабре. Но уже к концу ноября какая-нибудь The New York Times объявит приговор. Пожалуй, теперь его можно и так назвать. Наверное, сегодня по горячим следам на такие выводы разум наталкивают обида и разочарование. Но никто же не станет спорить с тем, что это от начала и до конца тщательно спланированная операция. Хотя и не от большого ума. Потому что конца-то ей и не видно. И совершенно точно он не наступит этой зимой, какой бы вердикт они ни вынесли. Мы-то понимаем, что это круговорот ВАДЫ в природе. Они на нас капают. Мы паримся. Они опять капают. Такой нынче в мировой политике климат. 

Эта WADA льется на вполне конкретную мельницу. А ее жернова не угомонятся, пока не перемелют все наше суверенное упорство. Собственно, потому, что оно не дается, они и мелют что попало. В том числе и про наш спорт. Но даже несмотря на это, мы исходим из того, что под лежачий камень WADA не течет. Это наша народная мудрость. Но они продолжают бросать эти камни в наш огород, превращая работу над ошибками в Сизифов труд и "Вадовы" муки. Россия выполнила все их требования. Кроме одного. Но им от нас только одно и надо. То, что мы не сделаем ни при каких обстоятельствах. Сдаться. Не спорить и смириться с докладом Макларена. 

Плакат на Симпозиуме WADA
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
Мнение: кампания против спорта России срежиссирована шаг за шагом
Хотя и Следственный комитет опроверг его доводы. И само Всемирное антидопинговое агентство сняло обвинения с сотни российских спортсменов из-за отсутствия улик. Как простодушно хорошим полицейским посоветовал нам гендиректор WADA Оливье Ниггли, "признайтесь и мы вас простим". Чем доказывать, что ты не верблюд, лучше плюнь. Просто признайтесь в том, что горбатого только могила исправит. А потом – что оккупировали Крым. Что вмешались в американские выборы. Что мечтаете восстановить СССР и захватить весь мир. Что там они еще доказать не в состоянии, а так хочется? 

Мы в ответ могли бы принципиально не болеть за команду Макларена в "Формуле-1". Но у нас в спорте все разбираются так же хорошо, как и в политике. И мы умеет отличать одно от другого. И мы знаем, что такое наш спорт и наша политика. Поэтому как-нибудь сами разберемся. И пусть они сколько угодно пытаются нас склонить, на нашем языке именно ВАДА как раз и склоняется. И все сходится. Чтобы оказаться в ВАДЕ, мы должны взять грех на душу. А это не для нас. Мы останемся чисты. Во всяком случае, перед спортом.  

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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