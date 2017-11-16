Муки ВАДА. Россию ставят перед выбором: сразу или помучаться

И никакой теории заговора. Просто хронология событий. На раз-два-три. Раз. Глобальные СМИ пускают сплетни о том, что Россию пустят в Пхенчхан только без флага и гимна. МОК называет это преждевременной спекуляцией. Тем самым дает понять, что спекуляция допускается, то есть, торг уместен, но не сейчас. Иным словами, нас тупо тестировали на готовность унизиться. Кто знает, прими мы этот пас с благодарностью, возможно, и решение WADA было бы другим. А коль нет, то вот вам "два". РУСАДА по-прежнему вне закона. Как минимум до мая. Еще есть вопросы, каким окажется "три"? Решение МОК об участии России в корейской Олимпиаде.
Эта WADA льется на вполне конкретную мельницу. А ее жернова не угомонятся, пока не перемелют все наше суверенное упорство. Собственно, потому, что оно не дается, они и мелют что попало. В том числе и про наш спорт. Но даже несмотря на это, мы исходим из того, что под лежачий камень WADA не течет. Это наша народная мудрость. Но они продолжают бросать эти камни в наш огород, превращая работу над ошибками в Сизифов труд и "Вадовы" муки. Россия выполнила все их требования. Кроме одного. Но им от нас только одно и надо. То, что мы не сделаем ни при каких обстоятельствах. Сдаться. Не спорить и смириться с докладом Макларена.
Мы в ответ могли бы принципиально не болеть за команду Макларена в "Формуле-1". Но у нас в спорте все разбираются так же хорошо, как и в политике. И мы умеет отличать одно от другого. И мы знаем, что такое наш спорт и наша политика. Поэтому как-нибудь сами разберемся. И пусть они сколько угодно пытаются нас склонить, на нашем языке именно ВАДА как раз и склоняется. И все сходится. Чтобы оказаться в ВАДЕ, мы должны взять грех на душу. А это не для нас. Мы останемся чисты. Во всяком случае, перед спортом.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.