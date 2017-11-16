Обмен или смерть. Украина пытается определиться с пленными

В СБУ заявили, что всегда были готовы к обмену пленными с республиками Донбасса. Причем именно по формуле "всех на всех". Эксперты отмечают, что готовы-то, может, и были. Но ведь не меняли. Что мешало?

Собственно, в Москве-то уж точно никто никогда и не был против. Более того, обмен пленных – это часть Минских соглашений, в срыве которых в Киеве почему-то обвиняют Россию.

Так давайте, меняйтесь, – говорят украинской стороне и в Москве, и в руководстве самопровозглашенных народных республик.

А в Киеве вроде как и согласны. "Позиция СБУ всегда была прозрачной: мы готовы менять всех на всех",– заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Казалось бы, чего лучше. Что примечательно, приехавший к Владимиру Путину с инициативой возобновления обменов лидер общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук ранее рассказал, что 15 ноября исполнилось ровно 14 месяцев с тех пор, как обмены пленными прекратились. И именно из-за того, что по Минским соглашениям обмены должны проходить по формуле "всех на всех". По словам Медведчука, у Киева возникли сложности в выполнении этого принципа: согласно украинскому законодательству, нельзя реализовать этот принцип в отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления.

Иными словами, Киев и раньше готов был освободить всех, да не всех. Кроме тех, кого уже успел обвинить в тяжких преступлениях. А сейчас как? Пока не очень понятно.

При этом выглядит все благообразно: Киев готов освободить более 300 человек. Ну разве это не благородство?

Нет. Потому что давно известна практика СБУ хватать и арестовывать всех, кто выражает хоть какое-то несогласие с Киевом, и называть этих людей пленными. Такую тактику не раз отмечали эксперты.

И такими темпами, конечно, Украина может набрать сотни и тысячи "пленных", а на самом деле обычных людей, которые что-то не то сказали или не так посмотрели.

А после обмена быстро задержать еще столько же, чтобы и в следующий раз было кем меняться.

При этом настоящих пленных может уже не быть в живых. Предполагать это позволяют настроения некоторых украинских чиновников.

Вот, например, позиция секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова , которого неспроста называют "кровавым пастором": "Если будет хоть один намек, что есть сотрудничество, которое усиливает обороноспособность Российской Федерации, извините, будем арестовывать и расстреливать. Других вариантов нет".

Остается только догадываться, что Турчинов вкладывает в понятие "усиление обороноспособности России", и скольких людей могут обвинить в этом без суда и следствия.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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