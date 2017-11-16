Европа может и подождать. В США осознали, что с Крымом и без них разберутся

В каждой строчке только точки, поется в одной популярной в советские времена песне. Украинская Верховная рада внезапно добавила в каждый (!) абзац законопроекта о реинтеграции Донбасса вопрос о "возвращении Крыма".
В соцсетях пользователи отреагировали менее дипломатично, чем депутат. Один из них советует: учите историю… Другой подозревает, что без американцев в украинском законе дело не обошлось. Впрочем, американским СМИ не до этого – они вновь оправдываются. Что-то с обозначением на карте Крыма у них опять не так вышло. Какой-то он слишком российский получился.
А тут еще Белоруссия проголосовала в ООН против украинского проекта резолюции по Крыму. Первый замглавы Верховной рады Ирина Геращенко в своем аккаунте в соцсетях написала, что Минск воткнул Киеву "нож в спину". Причем это происходит уже во второй раз. Получается, что это уже "чисто белорусское убийство"…
А Хокстину все же хочется попенять: что ж вы все зады повторяете?! Ведь афоризму про то, что Европа может подождать, уже много-много лет. Справьтесь хоть в пьесе Скриба "Стакан воды". Позднее этот афоризм повторил российский император Александр III. Он не очень жаловал Европу, справедливо полагая, что от нее один только дискомфорт, как говорила героиня другой пьесы – "Покровские ворота".
Император отдыхал в своей загородной резиденции – на утренней зорьке сидел с удочкой. Ему докладывают, что в Петербурге его аудиенции ожидают иностранные послы. Александр III на это сказал: когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать…
Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik
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