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Тридцать седьмой год: в Зимбабве ждут репрессий. Пока не знают, от кого

17:5515.11.2017
(обновлено: 17:59 15.11.2017)
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© AP Photo / Tsvangirayi MukwazhiТолпа людей в ЗимбабвеТолпа людей в Зимбабве
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
Глава Генштаба армии Зимбабве не для себя старается. Хочет вернуть бывшего вице-президента, укрывшегося в ЮАР. И таким нехитрым военным способом восстановить, как они это называют, "демократию". Но говорят, что корень всего, как всегда – в женщине.

Тридцать седьмой год: в Зимбабве ждут репрессий. Пока не знают, от кого
Это похоже на военный мятеж. Бронетехника в столице Хараре. Вооруженные люди в здании телецентра. Блокпосты на улицах. Взрывы, стрельба. Зимбабве за свою недолгую суверенную жизнь чего только не видела. Но такое, пожалуй, впервые. Потому что сутки не видела своего президента. Хотя именно с него здесь все и началось. 

Военные на дороге недалеко от Хараре, Зимбабве. 14 ноября 2017
© REUTERS / Philimon Bulawayo
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И это не про независимость, провозгласив которую в 1980, Роберт Мугабе так и не сошел со своего места. Неделю назад он внезапно снял с должности вице-президента – любимца армии и силовых структур Эмерсона Мнангагву. Не только своего ближайшего соратника и стародавнего сподвижника, но и наиболее вероятного преемника. Говорят, именно это его и сгубило. Как пару лет назад предыдущего заместителя Мугабе – Джойс Муджуру. Ее тоже называли "наследницей". В итоге уволили с позором и исключили из партии за антипрезидентский заговор. 

Мнангагву сейчас обвинили еще и в колдовстве. Бежал в ЮАР. Оттуда и воздал Мугабе за "превращение власти в личную недвижимость, принадлежащую Вам и Вашей жене". В общем, "шерше ля фам", как говорят французы. Или "зри в корень", как сказали бы у нас. Грейс Мугабе. Не то чтобы Крупская, но тоже дорогой товарищ, видный государственный деятель и член Политбюро. В народе, правда, ее прозвали "Дисгрейс", что значит  "позор". 

© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
Президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе и его супруга Грейс Мугабе
Первая леди – та еще штучка. Прославилась властолюбием и безразмерным влиянием на своего супруга. Считается, что любой его преемник, если это не она, сразу расправится с ней. Поэтому она играет на опережение. К падению Джойс Муджуру тоже руку приложила. Или чем там она берет своего 93-летнего мужа. Точнее, брала. Потому что сегодня самого старого президента планеты уже взяли под стражу. Это еще не арест. Но танки в Хараре – это по его душу. Коль сам о ней подумать не захотел. 

Так что глава Генштаба Константино Чивенга – это он поднял армию – не для себя старается. Они хотят вернуть Мнангагву и таким нехитрым военным способом восстановить, как они это называют, "демократию", "разогнав преступный режим". Мнангагва знает, как это делать. При Мугабе не то чтобы Берией был, но отвечал за создание репрессивной машины, под колесами которой едва не оказался. А в стране между тем уже наступил 37-й год. В смысле, правления Мугабе. Но злые языки утверждают, что у него каждый год правления – 37-й. Мол, не терпит инакомыслия. Ну, это они со зла. Народ его любит. А вот его жену Грейс – нет. 

Хотя она – это лишь удачный пример Моники Левински, все-таки ставшей в 1996 году Хиллари Клинтон. Была у президента секретарем, а после того, как он овдовел, перебралась из кабинета в спальню. У них разница 40 лет. Сказала как-то, что Роберта благодаря ей выберут даже мертвым. А ведь чтобы проверить это, нужно два условия. Выборы – это второе. Что касается первого, то, похоже, что во власти он уже – не жилец. Только и она, видимо, тоже. В принципе, справедливо, если учесть, что Хиллари Клинтон обычно так и заканчивают.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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