Тридцать седьмой год: в Зимбабве ждут репрессий. Пока не знают, от кого

Мнангагву сейчас обвинили еще и в колдовстве. Бежал в ЮАР. Оттуда и воздал Мугабе за "превращение власти в личную недвижимость, принадлежащую Вам и Вашей жене". В общем, "шерше ля фам", как говорят французы. Или "зри в корень", как сказали бы у нас. Грейс Мугабе. Не то чтобы Крупская, но тоже дорогой товарищ, видный государственный деятель и член Политбюро. В народе, правда, ее прозвали "Дисгрейс", что значит "позор".
Так что глава Генштаба Константино Чивенга – это он поднял армию – не для себя старается. Они хотят вернуть Мнангагву и таким нехитрым военным способом восстановить, как они это называют, "демократию", "разогнав преступный режим". Мнангагва знает, как это делать. При Мугабе не то чтобы Берией был, но отвечал за создание репрессивной машины, под колесами которой едва не оказался. А в стране между тем уже наступил 37-й год. В смысле, правления Мугабе. Но злые языки утверждают, что у него каждый год правления – 37-й. Мол, не терпит инакомыслия. Ну, это они со зла. Народ его любит. А вот его жену Грейс – нет.
Хотя она – это лишь удачный пример Моники Левински, все-таки ставшей в 1996 году Хиллари Клинтон. Была у президента секретарем, а после того, как он овдовел, перебралась из кабинета в спальню. У них разница 40 лет. Сказала как-то, что Роберта благодаря ей выберут даже мертвым. А ведь чтобы проверить это, нужно два условия. Выборы – это второе. Что касается первого, то, похоже, что во власти он уже – не жилец. Только и она, видимо, тоже. В принципе, справедливо, если учесть, что Хиллари Клинтон обычно так и заканчивают.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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