Трудности перевода: как ФБР перевело русские "деньги" в "мани"-ю

Если бы Россия выборы только в США организовывала. Так ведь нет: во всем мире. 380 тысяч долларов получили на это в прошлом году посольства РФ из Москвы. За такие деньжищи можно мир сдвинуть. И сознание американских спецслужб заодно.

Тема "вмешательства России" во внутренние дела США, как и следовало ожидать, скатилась к вмешательству США во внутренние дела России. И уже без всяких кавычек. Поскольку если посольства страны – это ее территория, то любое действие, направленное против них, можно расценивать, как вторжение на эту территорию. Хотя кому мы об этом говорим. После захвата дипсобственности, шмона в ней и сорванного с нее флага. Но теперь-то речь идет не только о представительстве РФ в Соединенных Штатах.

ФБР занялось "подозрительными" в его понимании денежными переводами МИД России всем своим филиалам. Как пишет портал BuzzFeed, "от Афганистана до Нигерии". А неладное американские ищейки усмотрели в том, что переводы эти прямым текстом шли с пометкой "на проведение выборов". Вот они и попались, решили в бюро. Вот оно – недостающее звено доказательной базы. Недаром спецслужба приглашала русскоязычных сотрудников. Видимо, нашла. С понятием. Это же надо уметь перевести "деньги" в "мани"-ю, а дипмиссию – в эмиссию, если подразумевать под ней стремление Кремля любыми средствами обесценить западную демократию.

Хотя эти предназначались для реализации избирательного права российских граждан за рубежом. То есть, для проведения выборов в Госдуму 18 сентября 2016 года. Обычная практика. Ну, какие у них выборы, рассудили в ФБР. Выборы – это у нас. А у них только вмешательство в нас. И не только в нас. 380 тысяч долларов получили российские посольства из Москвы. Да за такие деньжищи можно мир перевернуть. Сумели же русские сотней тысяч "забить" кандидатский миллиард Хиллари Клинтон.

Так что все с ними понятно. Особенно в Афганистане и Нигерии. Там как раз только русского вмешательства в выборы и не хватает. Потому что не хватает самих выборов. Уровень разоблачения примерно тот же, что и у экс-главы ЦРУ Бреннана. Тому разговора Путина с Трампом в Дананге хватило, чтобы обвинить Трампа в боязни Путина. Но Бреннану можно. Отставной козы барабанщик. А эти-то вроде бы практикующиеся. Странно, что их не заинтересовала зарплатная ведомость российских дипломатов. Это ведь тоже на зарплату агентуре. А еду в посольства закупают только для того, чтобы нужных людей прикармливать.

Публикация BuzzFeed – это, конечно, как сказала наша Мария Захарова, даже не фейк, а "крупная деза". Но она указывает на пару реальных моментов. Во-первых, ФБР, когда штудирует нашу дипломатическую почту, откровенно лезет не в свое дело. Во-вторых, его дело, похоже, дрянь. В медицине это называется паранойя. Политикам простительно. Спецслужбе не подобает. Каким бы ни был заказ, голову-то ей следует оставлять холодной. Хотя какой с ФБР спрос, если даже Маккейна кое-кто называет старым маразматиком. А бюро-то постарше его будет. Вот и сует оно везде свой нос, потому что дальше его просто не видит. Собственно, поэтому с носом и остается.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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