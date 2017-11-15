Голосование в ООН по Крыму: интересная арифметика плюс "нож в спину"

В Раде горько упрекают белорусов за то, что не поддержали в ООН украинский проект резолюции по Крыму. Который, между прочим, не захотели поддержать в общей сложности более ста стран. Так стоит ли на Минск пенять?

Третий комитет Генассамблеи ООН принял украинский вариант проекта резолюции по правам человека в Крыму. Примечательно, что относительное большинство стран вообще не стали принимать участие в этом голосовании – за проект резолюции проголосовало 71 государство, 25 стран выступили против, еще 77 стран воздержались.

Стоит ли говорить о том, какие ужасы нарисовали составители документа? Права нацменьшинств нарушены, право на обучение на родном языке отнято, люди запуганы. Такое ощущение, что авторы в подробностях описывали ситуацию на Украине, но так тосковали о потерянном полуострове, что в каждое предложение вписали вместо незалежной Крым.

Ожидается, что позже этот проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании сессии Генассамблеи. Документ носит рекомендательный характер, и согласно ему от России ожидают выполнения ряда пожеланий. В их числе и обеспечение доступа международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных организаций в Крым. Хотя Россия и так не только никаких препятствий не чинит, но и активно зазывает в гости. Приезжайте, общайтесь, смотрите. Правда, на эти приглашения пока в аппарате ООН не откликнулись. А на веру приняли доводы Украины, которая лишь из своих снов знает о положении вещей на полуострове.

В Крыму, кстати, проект резолюции высмеяли. И.о. председателя украинской общины полуострова Анастасия Гридчина порекомендовала Киеву не лезть не в свои дела. В украинской столице традиционно мнение крымчан не заметили, но очень расстроились из-за позиции Минска.

Ведь представитель Белоруссии проголосовал против такого варианта резолюции. Первый замглавы Верховной рады Украины Ирина Геращенко в своем аккаунте в соцсетях написала, что Минск воткнул Киеву "нож в спину". Причем уже второй раз. Первый раз это произошло в прошлом году при голосовании за аналогичную резолюцию. Даже сами претензии к Белоруссии выглядят странно. Похоже, украинские политики настолько увлеклись выдумыванием параллельной вселенной, что сами в ней и заблудились.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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