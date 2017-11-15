Голосование в ООН по Крыму: интересная арифметика плюс "нож в спину"

Третий комитет Генассамблеи ООН принял украинский вариант проекта резолюции по правам человека в Крыму. Примечательно, что относительное большинство стран вообще не стали принимать участие в этом голосовании – за проект резолюции проголосовало 71 государство, 25 стран выступили против, еще 77 стран воздержались.
Ожидается, что позже этот проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании сессии Генассамблеи. Документ носит рекомендательный характер, и согласно ему от России ожидают выполнения ряда пожеланий. В их числе и обеспечение доступа международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных организаций в Крым. Хотя Россия и так не только никаких препятствий не чинит, но и активно зазывает в гости. Приезжайте, общайтесь, смотрите. Правда, на эти приглашения пока в аппарате ООН не откликнулись. А на веру приняли доводы Украины, которая лишь из своих снов знает о положении вещей на полуострове.
Ведь представитель Белоруссии проголосовал против такого варианта резолюции. Первый замглавы Верховной рады Украины Ирина Геращенко в своем аккаунте в соцсетях написала, что Минск воткнул Киеву "нож в спину". Причем уже второй раз. Первый раз это произошло в прошлом году при голосовании за аналогичную резолюцию. Даже сами претензии к Белоруссии выглядят странно. Похоже, украинские политики настолько увлеклись выдумыванием параллельной вселенной, что сами в ней и заблудились.
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
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