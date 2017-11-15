Легко с трибуны, сложно на голосовании. Арифметика украинской политики

Пункт о разрыве дипотношений – минус, а положение о стране-агрессоре – плюс. Плюс на минус дает минус. И так две тысячи раз, точнее – поправок. В результате получится (или не получится) здание на Арбате и закон о реинтеграции Донбасса.
Украинские политики всех мастей для привлечения внимания к себе любимым готовы говорить все что угодно. И об агрессии России, и о необходимости разрыва дипотношений, и о вариантах реинтеграции Крыма и Донбасса. Вот только все это – громкие слова с высоких и не очень трибун. Когда дело доходит до реального принятия решений, выясняется, что согласия в товарищах нет. Сколько было сказано за последние три с половиной года о необходимости разрыва дипотношений? Даже попытались этот вопрос внести в качестве поправки в закон о реинтеграции Донбасса. Но буквально за пару дней до рассмотрения этих изменений в конечный документ многие опомнились. Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко в интервью украинским СМИ назвал разрыв дипотношений с Россией чистым "самоубийством". Конечно, крайней в этом акте самоуничтожения он тут же назвал Москву. Дескать, если Украина сейчас пойдет на этот шаг, то Россия обвинит Киев в выходе из переговорного процесса.
В стенах украинского парламента взвесили все "за" и "против" и рисковать не стали. Данную конкретную поправку отнесли к прерогативе исполнительной власти и предпочли подождать действий кабинета министров. И это была не единственная поправка в закон о реинтеграции Донбасса. По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, в четырнадцатистраничный документ депутаты умудрились внести 800 страниц поправок. Так что когда именно законопроект поступит на голосование – вопрос открытый. Весь этот массив поправок сначала надо переварить и отсеять, а уж потом выносить на суд депутатов. Спикер Верховной рады Андрей Парубий предположил, что во втором чтении документ могут рассмотреть уже 16 ноября. Однако настоятельно рекомендовал депутатам не торопиться, а то вдруг ненароком выбросят самый любимый пункт Парубия – о признании России "страной-агрессором".
Если это положение будет принято на законодательном уровне, то автоматически встанет вопрос и о разрыве дипотношений. Вот обрадуются некоторые ушлые парламентарии, которые уже придумали, как на этом подзаработать. Они предложили за ненадобностью продать здание культурного центра Украины, которое расположено на московском Арбате. Дескать, если не будет дипломатических отношений, то и нужда в этом здании отпадает. Так-то оно так. 70 миллионов долларов – это, конечно, деньги. Вот только что они дадут Украине со всеми ее проблемами. А некоторые из политиков уже прикидывают, что в случае восстановления российско-украинских отношений вернуться на Арбат будет крайне непросто. Интересно: это уже можно расценивать, как смену ветра?
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
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