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Двойная игра: в критический момент США помогли боевикам уйти от возмездия

18:2814.11.2017
(обновлено: 18:30 14.11.2017)
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© AP Photo / Raqqa Media CenterБоевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, СирияБоевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
США возвращаются к своей обычной практике поддержки боевиков и использования их в своих целях на фоне красивых заявлений о бескомпромиссной борьбе с терроризмом. Впрочем, прерывалась ли такая практика?

Похоже, как это ни прискорбно, ожидания от США конструктивной политики на Ближнем Востоке становятся окончательно наивными. Безнадежно наивными. На данном историческом этапе. Можно сколько угодно говорить про расчет на разумность и взвешенность, к которым вроде как давно должен прийти Вашингтон. Предлагать ему дружбу и различные форматы сотрудничества на выгодных условиях. Все это, увы, не работает. Васька слушает, да ест, как гласит одна известная в России поговорка. Последние события в Сирии – убедительное тому доказательство. Российское Минобороны подвергло жесткой критике США, обвинив американцев в том, что те помогли боевикам выйти из окружения в районе сирийского Абу-Кемаля. Того самого, который до недавнего времени оставался их последним крупным опорным пунктом. 

Истребитель F-18 ВМС США на палубе авианосца Гарри Трумэн в Средиземном море
© AFP 2017 / Angus MacKinnon
Мнение: объяснения США по поводу их действий в Сирии – это лишь прикрытие
Более того, авиация Соединенных Штатов и их союзников по коалиции мешала Воздушно-космическим силам России наносить удары по отступающим радикалам. Важная деталь: командование российской группировки в Сирии несколько раз предлагало коалиции во главе с США добить террористов. Сделать это было достаточно просто, поскольку они многокилометровыми колоннами отступали в сторону сирийско-иракской границы. Вашингтон ответил категорическим отказом, мотивируя это тем, что боевики якобы сдаются в плен и автоматически подпадают под действие Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Да уж, фарисейство так фарисейство. 

При этом американские представители так и не смогли внятно пояснить, почему боевики совершают на подконтрольной коалиции территории перегруппировку. А затем совершают новые нападения на сирийские правительственные силы. Не хватило, видимо, креативности ответственным за пояснения. Для реализации своих планов авиация коалиции входила в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг Абу-Кемаля, хотя запрет на полеты самолетов коалиции там был заранее согласован. И это, само собой, мешало ВКС России наносить удары по боевикам, создавало реальные помехи. 

Сирийская армия ведет обстрел позиций боевиков в районе сирийско-иракской границы
© AP Photo / Syrian Central Military Media
Мнение: якобы возвращение ИГ* в Абу-Кемаль – информационный вброс
Тут есть несколько вариантов. Либо Вашингтон уже по определению не может конструктивно реагировать на предложения Москвы, которая его усилиями превратилась в эдакое "мировое зло", с которым не может быть никакого сотрудничества. Либо США вернулись к своей обычной практике фактической поддержки боевиков и использования их в своих целях на фоне красивых заявлений о бескомпромиссной борьбе с терроризмом. Впрочем, прерывалась ли такая практика? Либо же мы имеем дело с полной несогласованностью разных сил внутри американского политического истеблишмента. Это когда Белый дом и, к примеру, Госдеп говорят одно, а Пентагон и, например, ЦРУ делают совсем другое. Во Вьетнаме на саммите АТЭС Владимир Путин и Дональд Трамп одобрили совместное российско-американское заявление по Сирии, которое во многих вселило некоторую надежду на тот самый вожделенный здравый смысл. И буквально тут же американские военные прикрыли отход боевиков из Абу-Кемаля. Вот такие, мягко говоря, противоречивые посылы. Возможно, все три вышеперечисленных фактора сошлись в одной точке. И это, конечно, делает ситуацию еще запутанней. 

Впрочем, пока очевидно одно. Покидать Сирию как важнейшее государство региона американцы не собираются. И на соответствующий недавний призыв Анкары никак не отреагируют. Более того, они создают в Сирийской Арабской Республике военные базы. Причем незаконно, согласно оценкам российского Минобороны. Глава Пентагона Джеймс Мэттис прямо заявил, что США не планируют уходить из Сирии до успеха женевского мирного процесса. Потом можно придумать другие условия, и назвать другие сроки. Судя по всему, единственное, на что можно рассчитывать в нынешних условиях – это на сохранение технических контактов между российскими и американскими военными. Чтобы все-таки не было в воздухе никаких неожиданностей.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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