Некультурное поведение: Украина "продаст" отношения с Россией

Сколько стоит культурный обмен между странами? Казалось бы, такие вещи вообще цены не имеют, это же не сугубо материальные ценности, а нечто большее. Ан нет: на Украине всему знают цену, причем в твердой валюте. В Верховной раде задумали разорвать еще одну связующую нить – "Соглашение между кабинетом министров Украины и правительством России об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров".
Расскажем Киеву немного о реалиях: рынок недвижимости в России вообще-то сейчас просел, цены снизились и пока не растут – то есть, не самое лучшее время для таких сделок. Да и вообще, продавать объект на московском Арбате, мягко говоря, недальновидно, такой актив выгоднее сохранять, а не продавать. Кстати, некоторые в партии украинского президента это понимают и отмечают, что "вернуться на Арбат будет очень сложно и дорого, а исключать потепления отношений никогда не стоит". Действительно, чем черт не шутит.
Сумма, которую может выручить Киев от продажи центра, в масштабах государственного бюджета ничтожна. И украинские чиновники должны это понимать. Поэтому встает вопрос: о чьей конкретно выгоде говорят в БПП? Может, не для казны, а для кубышки партии? Или вообще – лишь для кошельков некоторых ее функционеров?
С другой стороны, денежные дела на Украине плохи. ВВП страны, по данным Всемирного банка, снизился в два раза за последние три года, иностранные спонсоры становятся совсем скупыми. Вот и приходится скрести по сусекам. Тут миллиончик, здесь десяток – глядишь, до нового кредита дотянут.
Вот она, бухгалтерия вкратце: разрыв торговых связей – сотня миллиардов долларов. Продажа здания на Арбате – десятки миллионов. Отношения двух стран, на самом деле, бесценны. Для всего остального есть МВФ.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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