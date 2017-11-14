Некультурное поведение: Украина "продаст" отношения с Россией

"Испеки мне, старая, колобок. – Так муки-то нет. – А ты по коробу поскреби, по сусеку помети. Авось и наберется". Как-то так и в Киеве: если поскрести и помести, авось до нового транша денег и хватит. И пусть эти "сусеки" – не на Украине, а в России.

Сколько стоит культурный обмен между странами? Казалось бы, такие вещи вообще цены не имеют, это же не сугубо материальные ценности, а нечто большее. Ан нет: на Украине всему знают цену, причем в твердой валюте. В Верховной раде задумали разорвать еще одну связующую нить – "Соглашение между кабинетом министров Украины и правительством России об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров".

И это не только очередной демонстративный антироссийский жест, но и статья дохода. От чистого сердца ради чистой прибыли, так сказать. Если это соглашение украинцы разорвут, то заодно закроют и продадут здание Украинского культурного центра на Арбате в Москве. "Его номинальная стоимость – порядка четырех миллионов долларов, а рыночная – от 70 млн долларов. Понимаете, какую из этого можно извлечь выгоду?" – сказали "Известиям" в "Блоке Петра Порошенко".

Расскажем Киеву немного о реалиях: рынок недвижимости в России вообще-то сейчас просел, цены снизились и пока не растут – то есть, не самое лучшее время для таких сделок. Да и вообще, продавать объект на московском Арбате, мягко говоря, недальновидно, такой актив выгоднее сохранять, а не продавать. Кстати, некоторые в партии украинского президента это понимают и отмечают, что "вернуться на Арбат будет очень сложно и дорого, а исключать потепления отношений никогда не стоит". Действительно, чем черт не шутит.

Что интересно, Украина от падения товарооборота с Россией потеряла не меньше сотни миллиардов долларов . Но это же мелочи по сравнению с "суверенитетом". А здание на Арбате – это, видите ли, потенциально очень прибыльный актив. Вот бы Ротшильдам с Рокфеллерами услышать эти финансовые выкладки, они бы, наверное, долго смеялись. Или плакали.

Сумма, которую может выручить Киев от продажи центра, в масштабах государственного бюджета ничтожна. И украинские чиновники должны это понимать. Поэтому встает вопрос: о чьей конкретно выгоде говорят в БПП? Может, не для казны, а для кубышки партии? Или вообще – лишь для кошельков некоторых ее функционеров?

С другой стороны, денежные дела на Украине плохи. ВВП страны, по данным Всемирного банка, снизился в два раза за последние три года, иностранные спонсоры становятся совсем скупыми. Вот и приходится скрести по сусекам. Тут миллиончик, здесь десяток – глядишь, до нового кредита дотянут.

Вот она, бухгалтерия вкратце: разрыв торговых связей – сотня миллиардов долларов. Продажа здания на Арбате – десятки миллионов. Отношения двух стран, на самом деле, бесценны. Для всего остального есть МВФ.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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