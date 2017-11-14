Тереза Мэй во всех бедах винит Россию. И правильно делает!

Конечно, и в Brexit'е можно обвинить Россию, но может, лучше посмотреть на себя? Похоже, кто-то забыл, что Альбион в течение веков этак четырех-пяти нагло и бесцеремонно лез в чужие дела. А теперь не может. Наверное, завидует.

Россия никак и нигде не дает покоя британскому премьеру Терезе Мэй. Казалось бы, банкет лорда-мэра лондонского Сити. Но речь-то по внешней политике. И Мэй отвела душу. Тут же вспомнила про "коварную" Россию! Обвинила во вмешательстве в выборы в других государствах и создании фейковых новостей. Дескать, Россия "угрожает международному порядку, от которого мы зависим". Уж кто бы говорил! Но Британия – это перебор.

Теперь уже поздно об этом вспоминать, но все-таки замечу, что Альбион в течение веков этак четырех-пяти был в каждой бочке затычкой, лез в чужие дела. Нагло и бесцеремонно. Учил всех напропалую, воевал со всеми – чаще чужими руками. Когда-то британцы говорили, что в их империи никогда не заходит солнце. Теперь от былого величия остался лишь крохотный остров, на одном конце которого смеркается, а на другом – заря занимается…

Мэй еще заявила, что действия российских властей также были направлены на то, чтобы "посеять раздор на Западе". "Мы знаем, что вы делаете, и вы в этом не преуспеете", – сказала британский премьер.

А почему вы не с себя-то начинаете, госпожа Мэй? Уж сколько времени англичане наводят смуту на континенте. Из последнего – Brexit. Конечно, и в нем можно обвинить Россию. Еще в чем? Ну, например, в последние годы в Старом Свете суровые зимы. Это, конечно, Москва сибирские холода напускает…

Впрочем, конечно, на обочине большой политики скучновато живется. Все время считать себя пупом земли. И вдруг осознать, что от тебя уже почти ничего не зависит. Обидно. И по-человечески понятно.

В фильме "Я шагаю по Москве" самый удачный эпизод – это, конечно, беседа с умным полотером. Главный герой спрашивает Басова: "Что ж, по-вашему, все люди такие сволочи?!" На что полотер резонно и мудро отвечает: "Люди!"

Вот и хочется спросить: "Что ж, думаете, Британия ничего не понимает?"

И на это остается один ответ: "Понимает! Но уже поздно! Пора спать"…