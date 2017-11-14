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Попытка номер сто один: оборонительный союз ЕС как многолетний симулякр

11:0114.11.2017
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© AP Photo / Lukasz SzelemejСовместные учения войск США и Польши. 3 мая 2014Совместные учения войск США и Польши. 3 мая 2014
© AP Photo / Lukasz Szelemej
Евроармия по отношению к НАТО, как сельская самодеятельность по отношению к труппе Большого театра. Или как Европа по отношению к США. Но зато какой повод для "духоподъемных" документов и пламенных речей о независимости.

Более 20 государств ЕС подписали документ о создании совместного оборонительного союза. Этот день чиновники в Брюсселе молниеносно назвали особым для Европы. Дескать, та все ближе подходит к историческому моменту формирования единой региональной армии. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен оптимистично заявила, что оборонительное ведомство ЕС "займется множеством тем, ответ на которые должна дать Европа". В планах инициаторов и модераторов проекта – незамедлительно приступить к постоянному структурированному сотрудничеству в области обороны. Оно позволит странам-членам ЕС объединить усилия и получить финансирование из создаваемого Европейского оборонного фонда. Но нет, скептики могут успокоиться: никакого "распила" не будет, заверяют чиновники. Наоборот, ожидается экономия оборонных расходов за счет коллективного действия. Как в кино: гонорары актеров в разы, да что там в разы, в сотни раз зачастую превышают заработок участников массовки. Вот такой "оборонной массовкой" вроде как и пытается стать Евросоюз.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в первый день саммита G-20 в Гамбурге
© AFP 2017 / Saul Loeb
Хороша парочка. Меркель приняла идеи Макрона, как свои
Все бы хорошо. И даже можно опять потеоретизировать по поводу того, что Старый Свет стремится к большей независимости от США, истинной самостоятельности, по которой так исстрадались многие европейцы. Обретает буквально на глазах евросуверенитет, что не может, мол, не вселять надежду в формирование многополярного мира, в котором Европа будет играть свою эксклюзивную, независимую и конструктивную роль. Если бы не одно уточнение той же самой Урсулы фон дер Ляйен. Она заявила, что "европейский оборонительный союз носит дополнительный характер по отношению к НАТО". То есть глубоко вторичный, сугубо факультативный и окончательно провинциальный. Ну, например, как сельская самодеятельность по отношению к труппе Большого театра. Ну, ведь и правда, разговоры о создании полноценной евроармии ходят долгие годы и даже десятилетия. Периодически появляются все новые документы на сей счет, не играющие никакого принципиального значения. Например, принятая нынешней зимой Европарламентом резолюция об этой самой пресловутой и пока еще тотально мифической единой европейской армии. Все слова, слова, слова, как пелось в одном известном романсе. Все документы, документы, документы, – добавим мы.

Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Мнение: НАТО сделает все, чтобы не допустить появления "европейской армии"
Очевидно, что создание евроармии, если попытаться рассмотреть эту инициативу всерьез, ставит под сомнение будущее НАТО. Денег на оборону даже при учете якобы нарастающей "российской угрозы" не прибавляется, а содержать и Североатлантический альянс, и евроармию никому просто не под силу. Многие европейские страны-участницы НАТО и сейчас-то отчисляют Брюсселю меньше, чем тот требует с подачи Вашингтона. Плюс к тому, несмотря на некоторые смелые заявления отдельных европейских политиков, лидерство США в западном мире под сомнение не ставится. А это уже не просто деньги, а большая-пребольшая политика. Штаты, в свою очередь, видят в НАТО в том числе и ключевой инструмент контроля над Европой, которая им интересна с многих точек зрения, включая экономическую. А может быть, и прежде всего с экономической точки зрения. Не напрасно Дональд Трамп заявлял, что Америка будет "решительно" поддерживать западный военный блок. А стало быть, евроармия, пока Вашингтон не изменит свои намерения, просто обречена оставаться чисто политическим симулякром. В этом смысле и оборонительный союз, о создании которого столь пафосно заявлено, тоже может оказаться пирожком "ни с чем". Впрочем, это, конечно, не значит, что суверенитет Европы не распространяется на принятие многообещающих, "духоподъемных" документов и появление аналогичных заявлений.  

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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