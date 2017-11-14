Попытка номер сто один: оборонительный союз ЕС как многолетний симулякр

Евроармия по отношению к НАТО, как сельская самодеятельность по отношению к труппе Большого театра. Или как Европа по отношению к США. Но зато какой повод для "духоподъемных" документов и пламенных речей о независимости.

Более 20 государств ЕС подписали документ о создании совместного оборонительного союза. Этот день чиновники в Брюсселе молниеносно назвали особым для Европы. Дескать, та все ближе подходит к историческому моменту формирования единой региональной армии. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен оптимистично заявила, что оборонительное ведомство ЕС "займется множеством тем, ответ на которые должна дать Европа". В планах инициаторов и модераторов проекта – незамедлительно приступить к постоянному структурированному сотрудничеству в области обороны. Оно позволит странам-членам ЕС объединить усилия и получить финансирование из создаваемого Европейского оборонного фонда. Но нет, скептики могут успокоиться: никакого "распила" не будет, заверяют чиновники. Наоборот, ожидается экономия оборонных расходов за счет коллективного действия. Как в кино: гонорары актеров в разы, да что там в разы, в сотни раз зачастую превышают заработок участников массовки. Вот такой "оборонной массовкой" вроде как и пытается стать Евросоюз.

Все бы хорошо. И даже можно опять потеоретизировать по поводу того, что Старый Свет стремится к большей независимости от США, истинной самостоятельности, по которой так исстрадались многие европейцы. Обретает буквально на глазах евросуверенитет, что не может, мол, не вселять надежду в формирование многополярного мира, в котором Европа будет играть свою эксклюзивную, независимую и конструктивную роль. Если бы не одно уточнение той же самой Урсулы фон дер Ляйен. Она заявила, что "европейский оборонительный союз носит дополнительный характер по отношению к НАТО". То есть глубоко вторичный, сугубо факультативный и окончательно провинциальный. Ну, например, как сельская самодеятельность по отношению к труппе Большого театра. Ну, ведь и правда, разговоры о создании полноценной евроармии ходят долгие годы и даже десятилетия. Периодически появляются все новые документы на сей счет, не играющие никакого принципиального значения. Например, принятая нынешней зимой Европарламентом резолюция об этой самой пресловутой и пока еще тотально мифической единой европейской армии. Все слова, слова, слова, как пелось в одном известном романсе. Все документы, документы, документы, – добавим мы.

Очевидно, что создание евроармии, если попытаться рассмотреть эту инициативу всерьез, ставит под сомнение будущее НАТО. Денег на оборону даже при учете якобы нарастающей "российской угрозы" не прибавляется, а содержать и Североатлантический альянс, и евроармию никому просто не под силу. Многие европейские страны-участницы НАТО и сейчас-то отчисляют Брюсселю меньше, чем тот требует с подачи Вашингтона. Плюс к тому, несмотря на некоторые смелые заявления отдельных европейских политиков, лидерство США в западном мире под сомнение не ставится. А это уже не просто деньги, а большая-пребольшая политика. Штаты, в свою очередь, видят в НАТО в том числе и ключевой инструмент контроля над Европой, которая им интересна с многих точек зрения, включая экономическую. А может быть, и прежде всего с экономической точки зрения. Не напрасно Дональд Трамп заявлял, что Америка будет "решительно" поддерживать западный военный блок. А стало быть, евроармия, пока Вашингтон не изменит свои намерения, просто обречена оставаться чисто политическим симулякром. В этом смысле и оборонительный союз, о создании которого столь пафосно заявлено, тоже может оказаться пирожком "ни с чем". Впрочем, это, конечно, не значит, что суверенитет Европы не распространяется на принятие многообещающих, "духоподъемных" документов и появление аналогичных заявлений.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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