Толерантность в британской школе, или А была ли девочка?

Предупреждать надо, когда ребенка в школу сдаешь, кто у тебя сегодня, "он" или "она". Но, может быть, родители и сами не знали, кто, а спросить все как-то не решались – вдруг чадо обидится! В итоге все пошло не так.

"Молодцы, девочки!" – сказал учитель в одной английской школе, когда захотел отметить классную работу двух учениц. И тут началось! Одна из них оказалось мальчиком по самоощущению, учитель стал просить прощения, не помогло, его отстранили от работы за оскорбление трансгендера, и теперь бывшему преподу Джошуа Сатклифу грозит расследованием дисциплинарная комиссия.

История запутанная. Почему родители не сразу спохватились – пожаловались на учителя только через полгода после инцидента? И вообще: предупреждать надо, когда ребенка в школу сдаешь, кто у тебя сегодня, "он" или "она". Но, может быть, родители и сами не знали, кто рядом с ними растет, мальчик или девочка, а спросить все как-то не решались – вдруг чадо обидится! Видимо, и чадо долго решало, обижаться ему или нет, прежде чем настучать на учителя. Хорошо еще, что ждало не 20 лет. А то всплыло бы черное пятно биографии к тому времени, предположим, заслуженного учителя Великобритании, уважаемого профессора Джошуа Сатклифа, и крутился бы он на сковороде, не хуже Харви Вайнштейна (ведь если мужчина хвалит мужчину, да еще называет его ласковым словом "девочка", это уже не милая школьная путаница, а домогательство чистой воды).

Однако, возможно, виновата не только семья, но и школа. Та самая, в которой работал несчастный Сатклиф, и которая почему-то не приобрела рекомендованную британским учебным заведениям методичку под названием "Могу ли я рассказать вам о разнообразии полов?". В ней черным по белому написано, что "детей, которые комфортно чувствуют себя в гендерной роли, присвоенной с рождения" надо называть "цисгендерами". А других – либо "панромантиками", либо "интерсексуалами", либо "гендерквирами", но ни в коем случае не "мальчиками" и "девочками". Увы, не прочел эту охранную грамоту толерантности учитель, не узнал необходимых для педагогического процесса слов. Однако незнание, как известно, не освобождает от ответственности.

Теперь вот ждет расследования и работу уж точно потеряет. Но что же расследовать-то после того, как учитель раскаялся? Да и как именно это делать? Или в Британии уже разработаны на такой случай особые следственные эксперименты с очными ставками? "Кто перед вами – транссексуал или интерсексуал?" "Назовите десять отличий андрогина и бигендера!" Учитель, конечно, тоже хорош. Перед трансгендером-малолеткой извинился, но ситуацию с расследованием все-таки назвал сюрреализмом не хуже, чем у Кафки. А может быть, он просто нормальный человек, который не считает возможным напрямую интересоваться сексуальными склонностями школьников? Который к тому же хорошо воспитан и не может обращаться к ним безлично? Даже если какое-нибудь невинно-фамильярное "эй, вы там: молодцы!", "ты и ты: хвалю!" или "браво, товарищи!" и было бы для него спасением от травли…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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