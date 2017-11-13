Где тонко, там и русские хакеры. Как в Каталонии рука Москвы "хозяйничала"

Каталония сотни лет стремится к независимости. Но, оказывается, ее гражданами движет не стремление к национальному самоопределению, а русские хакеры. Если верить Мадриду, именно они замутили воду в этой испанской провинции.

Мадрид взволнован. Российские хакеры добрались до Каталонии и устроили там невиданный кризис. Угроза так велика, что вопрос о вмешательстве России в ситуацию с каталонским референдумом испанские власти решили обсудить на встрече глав МИД стран – членов ЕС в Брюсселе.

По словам министра иностранных дел Испании Альфонсо Дастиса, он намерен раскрыть, как "развивались дезинформация, манипулирование вокруг референдума и последующие события в Каталонии". Якобы испанское правительство имеет доказательства того, что большой объем трафика в соцсетях шел именно из России. При этом, как заявила министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль, у правительства нет данных, что российские власти имеют какое-либо отношение к этим сообщениям. Министр пояснила, что лишь часть сообщений поступала с территории России, а часть – из других стран-не членов ЕС. Например, из Венесуэлы . Хакеров из этой латиноамериканской страны тоже заподозрили в попытке изменить конституционный порядок испанского королевства.

А им-то это зачем? Россия, понятно, спит и видит, как развалить ЕС. А далекой Венесуэле что за дело до Испании? Может, и там под прикрытием уже обосновались вездесущие российские хакеры. Наглотались мельдония и переплыли Атлантику, написал в Тwitter Дмитрий Рогозин.

Впрочем, главное для Мадрида – вовремя "перевести стрелки" и не дать увидеть истинную причину кризиса. Сколько лет власти упорно не хотели решать проблему Каталонии и откладывали вопрос в долгий ящик. Сегодня автономия бурлит, проходит митинг за митингом. А впереди еще и досрочные выборы. И бывший глава автономии Карлес Пучдемон намерен принять в них участие. А для официального Мадрида это новые потрясения, а может, и отставки. Так что без русских хакеров никуда. Чем заниматься решением проблем, куда проще списать свои промахи на мифический российский след. А заодно и напомнить европейцам о "страшной России", которая всех держит под колпаком.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

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