Зачем ждать, пока солдаты подхватят "вьетнамский синдром" и сойдут с ума в Ираке или Афганистане, если можно брать уже готовых. Если верить USA Today, в США сняли запрет на призыв новобранцев с психическими расстройствами. Очень удобно.

Отряд самоубийц. Пентагон подобрал Супермену достойную смену Your browser does not support HTML5 audio

Теперь даже те, кто сомневался, поймут, что Пентагон черпает вдохновение в бурной фантазии голливудских сценаристов. Точнее, фэнтэзи. Именно к этому жанру с элементами боевика и комедии относится прошлогодний блокбастер "Отряд самоубийц". Там еще из психопатов создали команду вместо почившего Супермена. Армии США разрешили пойти по тому же пути. Как пишет USA Today, в Соединенных Штатах сняли запрет на призыв новобранцев с психическими расстройствами. Табу ввели в 2009 из-за эпидемии суицидов в строю. Видимо, подумали, что излечились. Мороженое ведь тоже запрещают только во время ангины, а потом можно.

Военкоматы вновь будут ставить в ружье людей, склонных к членовредительству, страдающих раздвоением личности, биполярным аффективным расстройством, депрессией. А еще алкоголиков и наркоманов. Иными словами тех, кто еще пороху не нюхал, а как будто в самом пекле побывал. Действительно, зачем ждать, пока янки подхватят "вьетнамский синдром" и сойдут с ума в Ираке или Афганистане, если можно брать уже готовых. Тем более, если верить газете, все это – ради исполнения приказа верховного главнокомандующего об усилении борьбы с терроризмом и набора для этого 80 тысяч рекрутов.

Вряд ли он требовал усилиться именно таким образом, но и в этих что-то есть. Трамп же в Японии сказал, что "воины США – самые бесстрашные в мире". А кто бесстрашней самоубийцы? И что ему на гражданке пропадать почем зря, если им можно бить террориста-смертника его же оружием. Это в мирной жизни они – сброд. А в условиях военного времени – новый род американских войск. Род с приставкой "у" и аббревиатурой "ДБ".

Сколько их, таких вооруженных и ненормальных ходит по Америке. То в Орегоне выстрелят, то Лас-Вегасе, то в Техасе. А так делом займутся. Это же сколько "зайцев" таким призывом Штаты сразу убить смогут. А Трамп еще хотел от трансгендеров армию избавить. Хорошо, суд не позволил. Компания же с их симптоматикой подбирается. Тут и членовредительство, и раздвоение личности. Президент США, правда, считал, что служба после смены пола создает медицинские неудобства. А в этом случае медицина отдыхает. Психи же уйдут на войну. Вот они удивятся, когда им еще и оружие дадут.

Для полного боекомплекта им бы Вайнштейна и Спейси. Для окопов они староваты, но в качестве отцов-командиров вполне. Подлечатся и будут готовы превратить тропу войны в "нежный путь". Кстати, неплохое название для военной авантюры. Учитывая контингент, ее лучше начинать осенью или весной. На пике, так сказать, обострения. И это еще не все новшества, что войдут в армейские будни с таким личным составом. "Пост сдал – сто принял". Это и про сто наркомановских миллиграмм. А еще от них потребуется мужество и героин. А как по-честному будет звучать "окружай их, ребята" и от одного в поле воина, если у него раздвоение.

Конечно, информация USA Today нуждается в проверке. Но правда же, что в USA не только today, но и yesterday, и, скорее всего, tomorrow солдат армии США – это не призвание, а диагноз. Им бы порыться в палатах и в историях болезни. Наверняка там и полководцы найдутся. Не все же ушли в конгресс. Хотя в нем-то для них запретов никогда не было.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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