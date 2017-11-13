Зачем ждать, пока солдаты подхватят "вьетнамский синдром" и сойдут с ума в Ираке или Афганистане, если можно брать уже готовых. Если верить USA Today, в США сняли запрет на призыв новобранцев с психическими расстройствами. Очень удобно.
Отряд самоубийц. Пентагон подобрал Супермену достойную смену
Теперь даже те, кто сомневался, поймут, что Пентагон черпает вдохновение в бурной фантазии голливудских сценаристов. Точнее, фэнтэзи. Именно к этому жанру с элементами боевика и комедии относится прошлогодний блокбастер "Отряд самоубийц". Там еще из психопатов создали команду вместо почившего Супермена. Армии США разрешили пойти по тому же пути. Как пишет USA Today, в Соединенных Штатах сняли запрет на призыв новобранцев с психическими расстройствами. Табу ввели в 2009 из-за эпидемии суицидов в строю. Видимо, подумали, что излечились. Мороженое ведь тоже запрещают только во время ангины, а потом можно.
Военкоматы вновь будут ставить в ружье людей, склонных к членовредительству, страдающих раздвоением личности, биполярным аффективным расстройством, депрессией. А еще алкоголиков и наркоманов. Иными словами тех, кто еще пороху не нюхал, а как будто в самом пекле побывал. Действительно, зачем ждать, пока янки подхватят "вьетнамский синдром" и сойдут с ума в Ираке или Афганистане, если можно брать уже готовых. Тем более, если верить газете, все это – ради исполнения приказа верховного главнокомандующего об усилении борьбы с терроризмом и набора для этого 80 тысяч рекрутов.
Вряд ли он требовал усилиться именно таким образом, но и в этих что-то есть. Трамп же в Японии сказал, что "воины США – самые бесстрашные в мире". А кто бесстрашней самоубийцы? И что ему на гражданке пропадать почем зря, если им можно бить террориста-смертника его же оружием. Это в мирной жизни они – сброд. А в условиях военного времени – новый род американских войск. Род с приставкой "у" и аббревиатурой "ДБ".
Сколько их, таких вооруженных и ненормальных ходит по Америке. То в Орегоне выстрелят, то Лас-Вегасе, то в Техасе. А так делом займутся. Это же сколько "зайцев" таким призывом Штаты сразу убить смогут. А Трамп еще хотел от трансгендеров армию избавить. Хорошо, суд не позволил. Компания же с их симптоматикой подбирается. Тут и членовредительство, и раздвоение личности. Президент США, правда, считал, что служба после смены пола создает медицинские неудобства. А в этом случае медицина отдыхает. Психи же уйдут на войну. Вот они удивятся, когда им еще и оружие дадут.
Для полного боекомплекта им бы Вайнштейна и Спейси. Для окопов они староваты, но в качестве отцов-командиров вполне. Подлечатся и будут готовы превратить тропу войны в "нежный путь". Кстати, неплохое название для военной авантюры. Учитывая контингент, ее лучше начинать осенью или весной. На пике, так сказать, обострения. И это еще не все новшества, что войдут в армейские будни с таким личным составом. "Пост сдал – сто принял". Это и про сто наркомановских миллиграмм. А еще от них потребуется мужество и героин. А как по-честному будет звучать "окружай их, ребята" и от одного в поле воина, если у него раздвоение.
Конечно, информация USA Today нуждается в проверке. Но правда же, что в USA не только today, но и yesterday, и, скорее всего, tomorrow солдат армии США – это не призвание, а диагноз. Им бы порыться в палатах и в историях болезни. Наверняка там и полководцы найдутся. Не все же ушли в конгресс. Хотя в нем-то для них запретов никогда не было.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.