Четыре десятка британских консерваторов оказались уличены в непристойных домогательствах. И примерно столько же депутатов правящей партии подписали письмо с выражением недоверия премьер-министру. Совпадение, конечно же. И не только в этом.
Влиятельные тори положили глаз на премьера Мэй. Смотрят косо
Для Терезы Мэй 13 – это уже не страшно. Ее преследует магия совсем другого числа. Неделю назад выяснилось, что в "черном списке" статусных секс-прилипал – почти четыре десятка консерваторов. А теперь стало известно, что сорок же депутатов правящей партии подписали письмо с выражением недоверия премьер-министру. Можно, конечно, допустить, что это одни и те же люди. И, вероятно, это первое, что захотелось хозяйке офиса на Даунинг-стрит, 10. Но вряд ли. Хоть и домогаются они ее, но отнюдь не так. Это бунт. Как пишет Sunday Times, они считают Мэй проблемой в процессе выхода Британии из ЕС, а, значит, ее надо устранить.
И пусть такая лексика пока не используется, Терезе не стоит питать иллюзии на свой счет. Для нее это, как "Али Баба и 40 разбойников". Разве что "Али" – это лишнее. Да и главному герою там помогла справиться с бандитами женская смекалка его служанки. А Мэй, похоже, спасет только чудо. Ей, впрочем, не мешало бы обратиться к восточной мудрости, если она все еще хочет остаться и после Brexit'а. До 29 марта 2019 года, правда, полтысячи и одна ночь, но ситуация – уже полная Шахерезада. Того и гляди – не пощадят. Ей, чтобы убаюкать недовольство, надо хотя бы своих соратников сказками ублажать. Но молчит. Ничего не говорит. Поэтому заголосили они.
Хотя есть для нее цифра и похуже сорока. Шестьдесят. Миллиардов евро. Сумма, которую выставил Брюссель Лондону за выход. И, видимо, его последняя цена. Глава Европарламента Антонио Таяни назвал ее в числе обязательных условий соглашения. Наряду с обеспечением прав граждан ЕС в Британии и границей между Ирландиями. "Отсутствие компромисса по любому из этих трех пунктов остановит переговоры", – сказал он. И это тоже бесит мятежных консерваторов. Потому что, утверждают они, именно невнятность Мэй позволяет еврочиновникам разговаривать с королевством в таком тоне.
Против нее выступили уже и министры. Шеф Форин-офиса Борис Джонсон и глава окружающей среды Майкл Гоув, если верить Mail on Sunday, настоятельно рекомендовали премьеру дисциплинировать правительство и выставить твердые требования Брюсселю. В их понимании это значит в урочный день, урочный час полностью порвать с ЕС и обязать всех членов кабинета придерживаться жесткой линии по Brexit'у, "независимо от их позиций". С запретом высказывать иное мнение даже в личных беседах.
Между тем, если к сорока консерваторам добавить еще восемь депутатов, то уже можно выносить сор из избы. Как у них говорится, 48 – Мэй на выход просим. Это минимальное количество парламентариев, необходимое для запуска процедуры переизбрания партийного лидера. Еще, конечно, надо собрание трудового коллектива провести. Но, кажется, что тори скорее лейбориста Корбина поддержат, чем Мэй. Тот выдвинул премьеру ультиматум: "управляй или уходи". И второй вариант их вполне устраивает. По слухам, даже если они тоже уйдут. Многие среди них, уже не стесняясь, признают, что неопределенность Brexit'а лучше пересидеть в оппозиции.
В общем, "письмецо в конверте погоди, не рви. Не везет мне в Brexit – повезет в любви", могла бы подумать Мэй, роняя слезы на строчки послания. Но – слабая надежда. В этом смысле даже у буфетчицы парламента больше шансов, чем у нее. Кстати, и на должность премьера тоже. Как говорит сама 25-летняя Элис Бейли, легкого кивка ей хватило бы, чтобы повести их за собой. Этих, как она их называет, "старых извращенцев".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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