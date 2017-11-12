Кролики в роликах: поляков учат размножаться

Плодитесь и размножайтесь, или Как устроить бэби-бум быстро и без усилий? Секрет знают в министерстве здравоохранения Польши. А позаимствовали его у матушки-природы и отдельных ее детищ. Эффект оказался непредсказуемым.

Рожай детей, вари журек (национальный польский суп): польский Минздрав решил поднять демографию страны и поставил в пример гражданам… кроликов. О плодовитых пушистиках сняли ролик и выставили на всеобщее обозрение в интернет. Это видео в большинстве источников уже заблокировано, но посмотреть его все же можно. В нем рассказывается, что ушастые так хорошо размножаются благодаря правильному питанию, физической активности и отсутствию стресса. И в конце звучит вывод: "Если вы хотите когда-нибудь стать родителями, берите пример с кроликов".

Хотели как лучше, а получилось как всегда: из мотиватора – демотиватор. Да, в Польше один из самых низких показателей рождаемости в Европе. Но вот занимательная статистика: население страны, по данным Всемирного банка, сократилось с 2010 по 2016 год примерно на 90 тысяч человек. Не такой уж и страшный показатель, чтобы видео с кроликами снимать. Да еще такое, которых многих удивило, рассмешило, оскорбило – но детей заводить не побудило.

Во-первых, поляков сравнили с животными. Милыми и пушистыми, но все же животными. Не самое лестное сопоставление. С другой стороны, хорошо, что выбрали все же кроликов, ведь могли бы предложить в качестве примера для подражания грызунов – они тоже очень плодовиты.

Во-вторых, кроличье поведение вряд ли достойно подражания в человеческом обществе. "Лингвистические коннотации кроликов и плодовитости явно негативные", – разъяснил профессор лингвистики Ежи Бральчик. На ум сразу приходит мысль о подопытных животных. Или населению планируют создать лабораторные условия, где люди будут плодиться на радость Минздраву страны? Если уж на то пошло, лучше бы создали "тепличные": никаких стрессов, кормят, поят, работу искать не надо, жилищный вопрос решать. И волноваться за благополучие потомства тоже нет причин – сознательный подход не приветствуется. Только знай себе правильно питайся, резвись на свежем воздухе для укрепления организма и размножайся. Не жизнь, а сказка. Хотя нет: просто – не жизнь.

Кстати об условиях: экономика Польши, как утверждает правительство, в настолько хорошем состоянии, что Варшава даже смогла отказаться от кредита МВФ на 9,2 млрд долларов. Именно экономические условия, оплата труда и социальная политика мотивируют людей заводить детей, а не кролики в роликах. Если страна сумеет предложить трудоспособному населению достойную работу и достойную зарплату, то люди не будут уезжать в чужие края в поисках лучшей жизни, и не будут множить ряды "польских сантехников" в разных концах ЕС. Вот тогда можно надеяться на бэби-бум.

А вообще Минздрав Польши буквально ошеломил сограждан своим видео. "Не верил. Посмотрел. Но все еще не верю", – написал в Twitter бывший министр здравоохранения Польши Бартош Арлюкович. И подобные комментарии к нашумевшему видео множатся в Сети. И даже быстрее, чем кролики.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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