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В Сирии семь бед – у ЕС один ответ: санкции

10:0011.11.2017
(обновлено: 10:01 11.11.2017)
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© AFP 2017 / Jalaa MareyСирийский флаг в районе Голанских высотСирийский флаг в районе Голанских высот
© AFP 2017 / Jalaa Marey
Была химатака, не было химатаки, ЕС это не известно. Но наказать Дамаск надо. И желательно несколько раз. Чтоб уж наверняка. Чтоб камня на камне не оставить. Чтоб на руинах расцвели демократия и справедливость по-европейски.

"Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет…", то мы введем против него санкции! Правда, слово "честно" в этой строке следует заменить на "как мы диктуем" – вот тогда все складывается, и получается слоган для коллективного Запада и про его меры воздействия на несогласных. И вот очередной пример этих мер: Евросоюз может ввести новые санкции против Сирии, сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Машины наблюдателей ООН
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Повод – доклад миссии ООН-ОЗХО по апрельской химатаке в Хан-Шейхуне и сомнительный вывод о виновности Дамаска. Причина – неугодный Башар Асад, но об этом вслух на Западе не говорят. На самом деле причастность Дамаска не доказана объективно, о чем уже не раз говорилось. И вообще, до сих пор не понятно, а был ли мальчик: не постановкой ли была та атака. Но суть даже не в этом. 

Верно и язвительно пишет в комментарии к новости пользователь alipharaon: "Это что, очередной виток демократии? В убитой войной стране вводить санкции против развалин. Это такая гуманитарная помощь?". Может, с развалин много и не возьмешь, зато вроде как "злодея" накажешь. Санкции – это же про символизм и демонстрацию. Ведь нет ничего проще, чем ввести ограничения, а дальше хоть трава не расти – "мы приняли меры". И можно с чувством глубокого удовлетворения и исполненного долга наблюдать, как наступает демократия и верховенство права, страны осознают свою неправоту, посыпают голову пеплом (в случае с Сирией – от разрушенной страны) и начинают процветать.  И все благодаря спасительным и целительным санкциям. Это сарказм, конечно. На деле все иначе, и санкции многие народы (даже не власти) воспринимают как покушение на суверенитет и удар по благополучию. А так оно, по сути, и есть: политико-экономическая интервенция с целью заставить делать так, как скажут. Только вот не работает инструмент, как в инструкции написано, и навредить экономике иногда еще удается, а поменять политику – нет. Примеров много:  Венесуэла, Иран, КНДР. И Сирия – не исключение.

Остовы самолетов, сгоревших в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Кстати, против САР Евросоюз уже ввел санкции в июле, за всю ту же химатаку, но повторенье – мать ученья, поэтому теперь ЕС грозит новыми. Предыдущий пакет коснулся чиновников и ученых, но вот новый может затронуть уже все несчастное население несчастной страны. И это еще не конец – расследование-то продолжается.

Грустно то, что эксперты мониторинговых миссий полностью игнорируют некоторые версии и улики в своем расследовании. Грустно, что справедливости и объективности добиться будет крайне сложно и вряд ли это произойдет скоро. И печальнее всего, конечно же, то, что санкциями, ограничениями и мерами Запад может добить и так разрушенную практически до основания страну. Без сомнения и сожаления. "Иначе не может быть, пока санкции против ЕС не введут", – пишет в комментариях к новости пользователь Андрей. А что, может, и есть в этом рациональное зерно.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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