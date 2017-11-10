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Уходят в ноль. Британия установила точное время Brexit'а

18:0410.11.2017
(обновлено: 18:19 10.11.2017)
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© AFP 2017 / Tolga AkmenАкция протеста против прекращения членства Великобритании в ЕС у здания парламента в ЛондонеАкция протеста против прекращения членства Великобритании в ЕС у здания парламента в Лондоне
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Великобритания назвала дату окончательного выхода из Евросоюза – 29 марта 2019 года в 23:00. Чтобы никто не сомневался в том, что разрыв неизбежен. Но в Брюсселе опасаются, что с точным сигналом еще могут быть варианты.

Это уже хоть что-то. А то восьмой месяц пошел после того, как Тереза Мэй официально объявила о выходе из ЕС ровно через два года, и никаких подвижек. Выходит только время. Вот за ним и следите, а не за нами, "перевели стрелки" на циферблат британские власти. Точнее, не перевели, а установили. В смысле, точнее установили. Ведь прежде был известен только день, а теперь еще и час. Раньше шла игра на выбывание, отныне – еще и на время. Это значит, что успел, то и съел. Как электронная игра "Ну, погоди!". Там еще волк яйца ловит, пока бегут секунды. А потом, как ни крутись, "game over". И не важно, в чью пользу.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Два дня и два года. В Британии выдали желаемое за… желаемое

У них это в любом случае произойдет 29 марта 2019 года в 23:00. В Лондоне. В Брюсселе будет полночь. Это по его часам Великобритания уйдет в нули. И этот момент решили зафиксировать документально. Как говорится, на всякий пожарный, чтобы Билль. Как Новый год. Хочешь-не хочешь, а наступит. Готов или нет – не важно. Тут, правда, главное, не с кем его встретишь, а кого проведешь. Они по-прежнему думают, что они Евросоюз. Их поданные считают иначе. Три четверти жителей Соединенного Королевства полагают, что бракоразводный процесс продвигается плохо. Почти половина сомневается в том, что с ЕС удастся расстаться друзьями. 

И только один процент уверяет, что все идет по плану. Это, видимо, те, кто обязан в это верить по долгу службы. Похоже, именно они и установили таймер специальным законом. Чтобы никто не сомневался в том, что разрыв неизбежен. "Мы сделали это уточнение, чтобы устранить любую путаницу в формулировках", – пояснил министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис. Будто это единственное, что сбивает их с толку. Завести будильник на Brexit – это, конечно, большой шаг в нужном направлении. Следующий, вероятно, будет заключаться в том, что где-нибудь в центре Лондона повесят табло с обратным отчетом. Ведь ничего лучше в нем так и не придумали. 

Люди с флагами Великобритании на Вестминстерском мосту в Лондоне
© AFP 2017 / Odd Andersen
Долго и очень, очень дорого. По карману ли Лондону развод с ЕС?

Время, конечно, еще есть. Но тот же электронный волк, который с яйцами, хоть и прыгает от лотка к лотку, но топчется на месте. Да и лидеры Евросоюза, похоже, если и ждут еще от британского правительства чего-нибудь эдакого, то – отставки. Причем, до конца уже этого года. По данным Times, в Брюсселе опасаются, что нестабильность кабинета Терезы Мэй может привести к замене премьер-министра или досрочным парламентским выборам. А значит, и с точным сигналом еще очень могут быть варианты.

Ведь у любого часового механизма, установленного на разрыв, как известно по боевикам, два проводка. Синий и красный. Прямо как цвета у консерваторов и лейбористов. И в случае преждевременного голосования еще неизвестно, какой именно проводок решат перерезать избиратели. В кино, например, неумолимую необратимость циферблата всегда удается остановить.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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