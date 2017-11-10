Вспоминая Михаила Задорнова: инженера, сатирика и однажды "президента"

"Михаил Николаевич, Задорнов – это ваш псевдоним?", – спрашивали его. А он говорил: "Это характер". Первый каламбур придумал еще в детстве. О ком же еще, как ни о нем, могли петь "Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная Задорного огня", ведь и задора, и огня в нем полно. Человеку с такой фамилией, наверное, на роду было написано стать сатириком и юмористом. Впрочем, поначалу мечты о профессии были другими. Вот как он сам рассказывал об этом на авторском концерте "В каждой шутке есть доля шутки" еще в 1992 году:
– Отец (писатель Николай Задорнов, автор исторических романов, лауреат Сталинской премии – ред.) не хотел, чтобы я стал писателем. И я, видимо, стал им из чувства противоречия. Как всегда – наоборот, не так, как хотят родители. Я всю жизнь мечтал быть ученым, физиком, чтобы моя жизнь была связана с самолетами. Но когда понял, что занимаюсь совершенно не перспективным делом, ушел в сатирики. Случайно. Писать начал на кафедре, когда был инженером. Объяснительные – первые мои юмористические труды. Однажды взял и приписал внизу: "целую". А начальник кафедры: "одобряю, нормально". Тогда я понял, что пора уходить. Эту объяснительную я потом хорошо продал. И когда получил деньги, пришло и первое вдохновение. Я понял, что нужно продолжать работать в этом жанре.
На том же концерте на вопрос из зала, "почему 31 декабря 1991 года вы поздравляли с Новым годом советский народ", Михаил Задорнов ответил так:
– Даже не знаю. Сложилась ситуация, когда бывший президент уже не мог поздравлять народ, а нынешний уже не хотел этого делать. И обратились ко мне с просьбой сказать поздравительные слова, потому что я должен был вести "Огонек". Произошло это за четыре часа до "Огонька". Причем, меня даже не прослушали, спросили, "будешь поздравлять?" – "Буду". Раньше бы месяц таскали по цензурам – "про этих нельзя говорить, про этих тоже". А тут говори, что хочешь. И я что хотел, то и говорил. Думаю, неслучайно позвали сатирика – впервые ведь сатирик официально поздравлял с Новым годом! Если наши руководители взяли на себя функции сатириков, то сатирики вполне могут взять на себя функции руководителей. А потом я имел полное право: у меня имя от первого президента, а отчество – от второго. Я – Михаил Николаевич.
Самую большую известность Михаилу Задорнову принесли его незабвенные "Записные книжки" – коллекция наблюдений, собрание нелепостей. Магазинных объявлений, например, в духе "нарочно не придумаешь": "В нашем магазине всегда свежая обувь". "Скидки растут!" ""Лада" по цене завода". Публика обожала все эти непридуманные перлы: "В продаже прекрасный пол. Помогаем уложить за те же деньги", их "видеочтения" Задорновым можно пересматривать, кажется, бесконечно.
К одной из десятка своих книг он написал поучительное предисловие: "В позапрошлом веке во Франции жил известный врач Галли Матье. Он считал, что больных можно лечить смехом. Позже учеными было доказано, что когда человек хохочет, у него снижается уровень холестерина. Смеясь, человечество как бы расстается со своими недостатками, в том числе и с холестерином. Действительно, порой зрители на концертах так хохочут, что после них в зале на стульях остается сплошной холестерин".
Михаил Задорнов тоже лечил смехом. Грустно, что его прекрасное лекарство не смогло помочь ему самому…
Автор Анна Разваляева, радио Sputnik
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