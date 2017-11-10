"Большая двойка": глава немецкого МИД раскритиковал деятельность Трампа

Временные сделки вместо традиций и порядка. ЕС стало трудно понимать сигналы США. Европа в замешательстве. Может пора подумать о самостоятельности?

Политика президента США Дональда Трампа привела к "гигантской нестабильности" в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в эфире немецкого телеканала. При этом он упрекнул американского лидера в отсутствии значимой внешнеполитической повестки, которая отвечала бы западным политическим традициям, сформированным после Второй мировой войны.

Еще один упрек со стороны немецкого министра – подчинение внешней политики США внутренним интересам страны. А сам Трамп, по мнению Габриэля, выстраивает отношения с каждой из стран в отдельности, "заключая временные сделки", и совершенно забывает о сформированном общемировом порядке. И вообще Соединенные Штаты готовы соблюдать сформированные в мире правила лишь в отношениях "с теми, с кем, по мнению Трампа, это делать целесообразно". Так что в нынешних условиях стоит говорить не о "Большой двадцатке" или "семерке", а скорее о "двойке", заключил глава МИД Германии.

К слову, это уже не первое критическое заявление Габриэля в адрес Дональда Трампа. Так, в сентябре, выступая на Генассамблее ООН, министр назвал позицию США "эгоистической". "Девиз "Моя страна превыше всего" ведет к росту конфликтов и снижению благополучия в мире. В итоге проигрывают все… Нам нужно больше сотрудничества и меньше национального эгоизма, а не наоборот", – заявил Габриэль. Он также раскритиковал намерения Трампа разорвать сделку с Ираном по ядерной программе.

В августе немецкий министр Германии назвал подорванные отношения России и США крупнейшей угрозой для мира, а также критически отозвался о "непостижимо воинственной риторике" американского президента Дональда Трампа в адрес КНДР.

Впрочем, для самого Трампа эти заявления, как с гуся вода. Когда немецкий канцлер Ангела Меркель посоветовала ему "вербально разоружиться" в конфликте с Северной Кореей, то ей посоветовали говорить только за Германию. Но с другой стороны, Европе, похоже, надоело молчать и слепо подчиняться воле США.

Автор Евгения Красилова, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.