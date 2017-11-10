Сlosеd: Польша может заколотить "окно в Европу" для Украины

История, а точнее ее трактовки – это то яблоко раздора, которое может в пух и прах рассорить Киев и Варшаву. Уже почти рассорило.

Видать, придется Киеву признать, что Львов – польский город. Если он хочет погрузить с головой, по уши, Украину в Европу, то бишь, войти в ЕС. Глава польского МИД Витольд Ващиковский предупредил, что украинскую сторону ждут вполне реальные проблемы в отношениях с европейскими партнерами. Все дело в разногласиях между двумя странами в трактовке ряда исторических событий. К примеру, Варшава категорически выступает против возвеличивания и культа Украинской повстанческой армии* (УПА*), что планомерно, год от года происходит в незалежной. Именно эта печально известная организация, как известно, повинна в Волынской резне – геноциде польского населения с многочисленными жертвами во время Второй мировой войны. Этот факт, к неудовольствию Киева, в прошлом году признал польский парламент. А на этой неделе власти Польши отказались пускать в страну граждан Украины, которые демонстративно надевают мундиры дивизии СС "Галичина".

А еще Варшава заблокировала въезд одному из украинских чиновников с антипольскими взглядами. И эти запретительные меры будут только нарастать. Под вопросом даже визит президента Польши Анджея Дуды в Киев. Польский лидер прямо заявил, что Петр Порошенко должен очистить руководство страны от людей, разделяющих националистические и антипольские взгляды. Дуда добавил, что Киеву следует вообще изменить государственную идеологию и отказаться от героизации УПА*. Но разве заигрывающий с националистами Киев способен на это? Нынешнюю украинскую власть в этом случае просто "снесут" боевики добробатов и прочих неонацистских структур. Это только с первого взгляда кажется, что сидеть на двух или трех стульях можно бесконечно долго. Любая "лафа" и "халява", как грубовато выражаются в молодежной среде, имеет свой срок годности.

История, а точнее ее трактовки – это то яблоко раздора, которое может в пух и прах рассорить Киев и Варшаву. Уже почти рассорило. В этом смысле характерен недавний случай, когда вице-консул генконсульства Польши в Луцке Марек Запур назвал Львов "польским городом" и заявил, что украинского государства в 1918 году не существовало. Это произошло после того, как во время одной из конференций, направленной – по иронии судьбы – на примирение двух стран, ее украинские участники заявили: Польша захватила часть территории Украинской народной республики в 1919-1920 годах. Ничего себе примирение! Из-за Львова на том памятном мероприятии чуть до рукопашной не дошло. Примечательно, что глава польского МИД Витольд Ващиковский "толсто" намекнул Украине, что не только Варшава, но и другие европейские столицы открыто выступают против политики Киева. И это факт. К примеру, так делают Венгрия и Румыния. В декабре из-за вето Будапешта не состоится встреча комиссии НАТО- Украина на уровне министров иностранных дел. Аналогичную встречу проведут в гостеприимной Грузии.

Виной всему новый скандальный украинский закон об образовании. Согласно первоначальной версии, с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках "национальных меньшинств" должны были остаться только в начальной школе. Реакция Венгрии была молниеносной и жесткой: власти этой страны заявили о намерении пересмотреть соглашение об ассоциации ЕС с Украиной и блокировать все "телодвижения" Киева в сторону Европы. Не менее категорично были настроены в Бухаресте. Президент этой страны Клаус Йоханнис даже перенес запланированный визит в Киев. Украинцы, разумеется, теперь привычно лавируют и обещают не трогать систему преподавания в венгерских и румынских школах на западе страны. Да вот только осадочек остался, а выводы сделаны. И вот теперь Польша. Это, конечно, "искусство" – суметь рассориться со всеми соседями, включая того, кто мог бы стать главным союзником Украины в "борьбе с Россией". Вот что значит – власть в руках политических проходимцев и "хитромудрых" бизнесменов.

*Экстремистская организация запрещена в России

Автор Иван Петров, радио Sputnik

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