РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Прити woman, или Как в Британии уйти красиво

17:1909.11.2017
0120
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в ЛондонеВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Уже бывшему британскому министру Прити Пател, несмотря на ее "грандиозно скандальную" отставку, предрекают большое будущее. Не с этим, правда, правительством. Но с этим, похоже, будущего нет ни у кого.

В оригинале эта вещь Роя Орбисона известна как Pretty Woman. Но и о Прити woman можно сказать, что красотка. Жгучая брюнетка индийских кровей. Возраст "ягодки опять". К тому же и у нее, как в песне, все началось с того, что вышла погулять. Да забыла о правилах. Нельзя гулять и заговаривать с официальными лицами другого государства, если ты министр правительства Великобритании и находишься в отпуске. А у Прити Пател во время семейного отдыха таких деловых свиданий в Израиле было 12. В том числе и с премьером Нетаньяху. 

Позже выяснилось, что не только в Израиле. С некоторыми его чиновниками она если и не тайно, то без огласки и уведомления вышестоящего начальства встречалась в Нью-Йорке и даже в Вестминстере. То есть, буквально за спиной у главы кабинета. Когда Тереза Мэй узнала об этом, ее министр по вопросам международного развития находилась уже в Африке. Срочный вызов в Лондон – и Прити все оценила правильно. Прошение об отставке пришло на Даунинг-стрит, 10 раньше, чем она села в самолет. 

"Мои действия, – написала Пател, – оказались ниже принципов открытости и прозрачности, которые я отстаивала и поддерживала". Получается, что отстаивала-отстаивала принципы, пока не оказалась ниже их. Женскую логику понять сложно. А если она еще и британская, можно даже не стараться. Но Мэй тоже британская женщина. Поэтому поняла, приняла и одобрила. "Правильно, что вы решили уйти, проявив преданность высоким стандартам прозрачности, которые вы отстаивали". Не пытайтесь повторить это в домашних условиях. 

И исчерпать бы конфликт этим дамским обменом любезностями, но местная пресса называет скандал "грандиозным". Даже серия сексуальных разоблачений вип-консерваторов с их домогательствами ко всему, что движется, не удостоилась такого эпитета. Они-то если и изменяли, то женам, а Пател – премьеру Ее Величества. Ну, может быть, измена – это слишком. Но как будто сходила налево. Если подразумевать под этим поведение, не соответствующее моральному облику британского министра. 

На этом неделю назад погорел глава Минобороны Майкл Фэллон. Спустя 15 лет сам себе не простивший прикосновения к коленке журналистки. Потом, правда, выяснилось, что реальная причина его отставки – это внутрипартийная борьба за власть. При желании под нее можно подвести и увольнение Пател. Пусть она птица иного, чем Фэллон, полета. Но это она ведала международным развитием. И это ее называют едва ли не самым убежденным евроскептиком в кабмине. Поэтому ее отстранение существенно ослабит лагерь сторонников жесткого Brexit'а. 

Хотя, наверно, дело не только в этом. В интиме консерваторов ее история, может быть, и особый случай, но тоже "Лав тори". Она очень любит свою работу. А премьера, видимо, не очень. Или ни во что не ставит. Или думает, что можно решать государственные вопросы и без Терезы. Не кулинарными же рецептами она с Нетаньяху делилась. Но Мэй должно беспокоить то, что и он без нее обошелся. А он-то, в отличие от Пател, остается. 

Самой Прити глава Форин-офиса Борис Джонсон, который вроде как тоже должен быть на нее в обиде, предрек большое будущее. Не с этим, правда, правительством. Но с этим, похоже, будущего нет ни у кого. Слишком много повалилось скелетов из шкафа консерваторов. Может, потому что ими управляет живой политический труп.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена