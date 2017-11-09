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В некотором роде. В Германии разрешили третьим быть

17:1309.11.2017
(обновлено: 17:14 09.11.2017)
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© AFP 2017 / Thomas KienzleЗдание Конституционного суда Германии в КарлсруэЗдание Конституционного суда Германии в Карлсруэ
© AFP 2017 / Thomas Kienzle
Теперь в ФРГ официально есть "третий пол". Для него даже термин придумали. "Интерсексуал". Звучит, как Интернационал. Третий, само собой. В нем тоже толком никто не разобрался.

Германии после того, как ей подправили гендерные законы, впору взяться и за редактирование фольклора. Он тоже требует, как они это называют, "приведения в соответствие с положениями о неприкосновенности частной жизни и запрете дискриминации". Именно с такой формулировкой конституционный суд ФРГ обязал ЗАГСы официально регистрировать так называемый третий пол. Тут и сказочке – не конец, а совсем другое начало. 

"В некотором царстве, в некотором государстве разрешили жить в некотором роде". Или вот еще. "Было у отца три сына. Старший, младший и средний –неопределившийся". Ну и привет Пушкину. Вот что значит глыба – его можно не менять. "Родила царица в ночь не то сына, не то дочь". В общем, сказка – ложь, да немцам впрок. Режь у молодца курок. Может быть, для них это и не предмет первой необходимости. По неофициальным данным, в стране всего-то тысяч 160, которых сразу не разберешь: плох он или она. Но об этом теперь не скажешь: третий – лишний. Или – об этой? До 16 лет не важно. Потом выберут, кем быть.

Беременная девушка
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Хотя медики, например, и психологи считают, что до трех лет мальчик или девочка – все одно ребенок. Но будущим бюргерам позволено гораздо дольше определяться, в какой бане им нравится больше. И это новое слово в половом созревании. Раньше, уж года четыре как, им разрешали лишь оставлять пустой соответствующую графу свидетельства о рождении. Теперь для них в Германии даже термин придумали. "Интерсексуал". Звучит, как Интернационал. Третий, само собой. В нем тоже толком никто не разобрался. 

Им подошло бы и современное: "люди Х". Это же надо еще решить, с кем их уравнять. А для парней, задумавших необратимое, вообще самое оно. У них не только величина неизвестна, они даже знать и видеть ее не хотят. Можно записать в метрику "Эй ты!". Причем и вместо имени тоже, если еще не придумали, как звать. И все ради свободы личности. Это хорошо, что у них не принято приставать к прохожим, чтобы сообразить на троих. На вопрос "третьим будешь?" теперь однозначно и не ответишь. Разве что "пить – да, а так – нет".

Беременная мама с ребенком
© Fotolia / Martinan
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Но не верьте тем, кто скажет, будто у немцев пол уходит из-под ног. Потому что не "из-под", а "между". Получается, что прихоть и несговорчивость родителей может сломать их чаду жизнь. Допустим, кто-то хотел девочку, кто-то мальчика, в итоге, кто бы у них ни появился: "давай ни тебе, ни мне, пусть будет нечто среднее". Хотя для семейного бюджета – это, конечно, экономия. Если у них тоже принято давать в роддоме за девочку, предположим, 100 евро, а за мальчика – 200, то отныне за мальчика можно дать и 150. А это потому что "мы еще посмотрим, что из него получится". 

Между прочим, Берлин теперь может попросить нас не называть их страну "Германия". Потому что  Herr – это только мужчина. А у них там, похоже, совершенно другая мания. И возникла она совсем не вдруг. Ими уже 12 лет правит "интерканцлер". Хотя и в этом смысле все сходится. Исполнится 16 – тогда и определятся окончательно. А пока она все еще лидер. Но уже, правда, в некотором роде.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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