Дышите через раз: ЕК пытается убедить Европу в ненужности российского газа

Если запретить нельзя, можно попробовать уговорить. С детьми это иногда срабатывает. Но Еврокомиссия не мама, а ЕС не дитя. Правда, США могут "конфетку" предложить за хорошее поведение. Но она будет очень дорого стоить.

Евросоюз не нуждается в газопроводе "Северный поток-2", поскольку в будущем потребление "голубого топлива" сократится. Об этом говорится в материалах Еврокомиссии, которая накануне одобрила поправки к Газовой директиве ЕС.

Цель этих нововведений состоит в том, чтобы все газопроводы, которые проходят по территории Евросоюза, соответствовали европейским нормам. Речь, в частности, идет о контроле за установкой тарифов на прокачку газа, доступе третьих сторон к газотранспортной системе и разделении деятельности по продаже топлива и его транспортировки.

Проект "Северный поток-2" прокладки по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию под действие этих норм не подпадает, что не устраивает Еврокомиссию.

Тем временем многие эксперты как в России, так и Европе, отмечают, что вопросы строительства "Северного потока" вообще не входят в компетенцию Еврокомиссии. Ведь это коммерческий проект, под которым нет никаких межправительственных документов.

Вот европейские чиновники и решили убедить европейцев в том, что этот газопровод общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год вообще не нужен. Мол, из-за сокращения внутреннего производства и потребления топлива импорт газа в ЕС к 2030 году будет стабильным. "В совокупности с уже имеющейся инфраструктурой и ростом конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа из США это делает бессмысленным строительство такой системы, как "Северный поток-2", – пояснили в правительстве Европейского союза.

Вот только позиция эта, мягко говоря, лукавая. Ведь если учитывать планы европейских стран постепенно отказываться от атомных станций – а доля альтернативных источников в энергобалансе еще слишком мала – то основным источником энергии станет природный газ. А значит, потребность в нем будет только увеличиваться. Что касается поставок сжиженного газа из США, то назвать их конкурентоспособными трудно. Это не только дороже, но и сложнее с технической точки зрения. Так, эксперты подсчитали, что для того, чтобы покрыть тот объем газа, который сейчас поступает по трубопроводу "Северный поток-1", потребуется 700 танкеров. Вот такая конкурентоспособность.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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