Миллиарды на ветер: США ухнут кучу денег на борьбу с "агрессией" России

Панический клич "русские идут!" Европа от Америки слышит десятилетиями. Уже все привыкли и не особенно реагируют. Поэтому конгресс США решил подкинуть неотразимый аргумент – деньги: $4,6 млрд на "противодействие" России в Европе.

Американские парламентарии любят соотносить всплески своих усилий с какими-нибудь значимыми событиями. Если же реальных событий нет, можно их придумать и начать "гнать волну", основываясь на виртуальных угрозах. То самое, что в России называется "изображать бурную деятельность". Это, конечно, чистая политика в ее, так сказать, кристальном виде. Не самая ее лучшая сторона. Проблема к тому же в деструктивном векторе, по которому подобная политика неуклонно двигается. Когда стало окончательно понятно, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на саммите АТЭС во Вьетнаме, непримиримая часть американского истеблишмента закусила удила с каким-то особым рвением. Тем более и Путин и Трамп заявили, что не теряют надежды на то, что сумеют поладить и хоть в какой-то степени восстановить отношения двух стран.

"Ответка" конгресса была быстрой, хотя и явно подготовленной. Так, парламент выделил деньги на новую наземную ракету в ответ на якобы нарушение Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Почти 60 млн долларов уже зафиксированы в бюджете на будущий год. Парламентарии пошли на некоторую хитрость, которую, впрочем, можно быстро вычислить. Пентагону разрешается выполнить эту работу, но ведомство не обязано это делать. Таким образом, договор формально не нарушается. При этом по факту, как показывает опыт, Минобороны США обязательно займется ракетой хотя бы в силу желания освоить выделенные деньги. Говорить о состоятельности обвинений Вашингтона в адрес Москвы нет никакого смысла. Лучше бы американская сторона взглянула на саму себя. К примеру, боевое использование ударных беспилотников и развертывание системы ПРО в Европе с противоракетами, подозрительно близкими по характеристикам к запрещенным ДРСМД наземным баллистическим ракетам – это и есть несоблюдение буквы и духа договора.

Но это еще цветочки. В конгрессе согласован проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год. И этот удивительный документ предусматривает выделение более четырех с половиной миллиардов долларов на "противодействие" России в Европе. То бишь на борьбу с той самой "агрессией", которая давно превратилась для кого-то в жупел, для кого-то в удобную страшилку, а для некоторых в обильную, постоянно пополняемую кормушку. В том числе в бюджете есть пункт о военной помощи Украине в сумме 350 млн долларов. Петр Порошенко на радостях написал в одной из соцсетей, что речь теперь уж точно, мол, идет о поставках Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Возможно, он пытается бежать впереди паровоза, приписывая себе очередную "заслугу". Между тем военную помощь Киеву Вашингтон оказывал и в прежние годы.

Сто миллионов для отражения "российской агрессии" американцы подкинут Литве, Латвии и Эстонии. Чтобы те сообразили "на троих". Негусто, конечно. Но по Сеньке и шапка. Обойдутся и сотней. В общем, всем сестрам по серьгам. Кто какие заслужил, кто каких "достоин". В сухом остатке – противостояние якобы агрессивному поведению России остается для США второй после КНДР по значимости проблемой. Денег на ее "решение" не жалеют. И, видимо, имеют некий "хитрый план". В октябре Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения с Москвой помогли бы нивелировать северокорейскую угрозу. Иными словами, с помощью проблемы "номер два" американская сторона, похоже, намерена решить "проблему номер один". Забавное, конечно, моделирование. Оно, правда, не учитывает, что Россия вряд ли станет инструментом для достижения целей, стоящих перед Вашингтоном. Да и от своей позиции по Северной Корее Москва пока не отказывалась: одними санкциями ничего не решить. Нужны взаимные уступки и переговоры. А здесь США показывают поразительную упертость, которая становится опасной для них самих.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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