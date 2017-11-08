Обгоняя время. Трамп через год после избрания проснулся в другой стране

Когда в Штатах встанут, он уже будет в Пекине. Галопом по Европам, с оказией по Азии. За 13 дней у него пять стран. Кстати, так близко к Ким Чен Ыну президент США еще не подходил.

Восьмого ноября в США случилось событие, после которого, как считается, американцы проснулись совсем в другой стране. Спустя год их президент сделал это в прямом смысле. Причем, когда они еще даже не ложились.

Разница между Вашингтоном и Сеулом 14 часов. Более того, когда они встанут, он уже будет в Пекине. Чем не повод для любителей Трампа и пафоса. Ведь получается, потому в Соединенных Штатах его и не понимают, что он просто опережает их время. Это там год прошел, а все еще думают, что не того выбрали. А тут уже не до выбора. Надо благодарно принимать.

В Японии ведут к императору кормить карпов кои. В Китае его размещают, как императора. В Корее вопреки ритуалу местный президент мчится встретить гостя у трапа. Почести, которых ему так недостает там, где его только ленивый и не достает. А здесь они во всем ассортименте. Хотя, конечно, это просто так совпало. Из Соединенных Штатов в эту часть света слишком далеко добираться, чтобы летать к кому-то одному. Поэтому – только если по поводу (саммиты АТЭС во Вьетнаме и АСЕАН на Филиппинах) и так, чтобы по пути заехать сразу ко всем. По такому же принципу он посещал летом Европу перед "Большой двадцаткой".

Ее, правда, все-таки как хозяин. Что бы ни говорили о холодке в отношениях с Меркель. А в Азии все гораздо сложнее. Он даже в Японии не чувствовал себя в своей тарелке. Как, впрочем, и те императорские рыбы, которым он высыпал все содержимое съедобного коробка сразу. Не увидел, понимаешь, здесь ни одной американской машины. Зато в Корее – как будто и вовсе из США не уезжал. В центре Сеула митинги и за Трампа, и "Нет Трампу!". Опять же в Старом Свете он, в общих чертах, всем мог говорить одно и то же. Тут же, скажи он, например, про самых лучших в мире американских воинов не Японии, а Китаю, и Пекин бы долго смеялся этой веселой шутке.

Как бы то ни было, галопом по Европам, с оказией по Азии. За 13 дней у него пять стран. Скорость, которую оценил бы даже Филеас Фогг. При этом в отличие от героя Жюля Верна Дональд Трамп еще успел и сделки кое-какие замутить. Японии он толкнул вооружения. Корее – речь о международном положении с атомными подлодками в придачу. И все это значит, что война с КНДР в ближайшее время совсем не входит в его планы. Иначе весь этот его военный бизнес пойдет прахом.

Кстати, так близко к Ким Чен Ыну президент США еще не подходил. Между Сеулом и Пхеньяном каких-нибудь 200 километров. А мог-то вообще вплотную. И ведь вопреки советам не делать этого уже отправился было в демилитаризованную зону. Но климатические условия заставили развернуть вертолет. Это была, пожалуй, самая красноречивая иллюстрация политики Трампа в отношении КНДР. В двух словах, это значит, и хочется, и колется. А если метафорой, то погоду все-таки делает не он. А вот она его сделала.

Впрочем, что в Японии, что в Корее, у Трампа была только разминка. Теперь у него три дня в Китае. А здесь будет все. И Япония, и Корея, и торговля, и "какава с чаем". "Хорошо бы колу", – робко попросит он во время совместного ужина у "друга Си". Уж очень желудок утомился от этих азиатских разносолов. "Нет, – ответит тот. – Только чай. И скажи спасибо, что без "десерта"".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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