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ПРО-гнулись. Стокгольм доверит страну американским "Патриотам"

16:4108.11.2017
(обновлено: 16:55 08.11.2017)
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© AFP 2017 / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США. Архивное фотоАрмейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США. Архивное фото
© AFP 2017 / Ziv Koren
Вскоре у шведов появится свой эквивалент нашему "не знала баба хлопоты, купила порося". Только купили они Patriot. Впрочем, чтобы это стало их народной мудростью, им до нее еще надо дойти. Но, похоже, движутся они совсем в другом направлении.

Если исходить из примитивной арифметики, то получается, что власти Швеции в два раза меньше любят свою родину, чем руководство Польши свою. Возьмем за единицу измерения патриотизма американские комплексы Patriot. Шляхта раскошелилась на восемь установок, а викинги лишь на четверочку. Если, конечно, после этого их еще можно так называть. Все-таки их прославленные предки все больше собственными силами обходились. А потомки оказались жидковаты. Причем, даже по сравнению с теми, кому досталось под Полтавой. Те-то гнулись, а эти ПРО-гнулись.

Ожидается, что поставки "железа" из США начнутся в 2020-м, а через пять лет ПВО выйдет на полную боевую готовность. "Абсолютно необходимо обновить противовоздушную оборону, поскольку та, что имеется сегодня, не справится с современными вызовами", – объяснил сомнительную сделку с ВПК Соединенных Штатов глава Минобороны Швеции Петер Хультквист. Это тот, что полгода российскую подлодку искал, пока не нашел. Зато нашел прибавку к военному бюджету. Они ему верят. И даже оппозиция сдалась. Тоже согласилась потратить пару миллиардов долларов на ракеты "made in USA". 

Американский ракетный комплекс Patriot в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Мнение: Польша на фоне "борьбы с РФ" пытается получить секретные технологии

Так что вскоре у них появится свой эквивалент нашему "не знала баба хлопоты, купила порося". Ведут же себя, как та баба, но только купили Patriot. Впрочем, чтобы это стало их народной мудростью, им до нее еще надо дойти. Но, похоже, движутся они совсем в другом направлении. Ведь, как эти боеголовки защитят их от условных "Искандеров", даже американцы не скажут. Не потому, что никогда с этим не сталкивались, а потому, что не хуже нашего знают, что никак. Но если что-то начнется, то теперь и шведам обязательно прилетит.

А как иначе, коль скоро Patriot, что в Скандинавии, что в Польше и в Прибалтике, нарушают стратегический баланс сил, так как вписываются в концепцию быстрого "глобального удара" США не хуже ПРО, что Пентагон буквально в эти дни полностью доукомплектовал на Аляске. Стокгольм, конечно, делает вид, что ничего не понимает, и в отличие от Варшавы не конкретизирует источник угрозы. Но ясно же, что прикрывается он не от КНДР с Ираном. Те в эту сторону даже не смотрят. И Россия бы не смотрела. А теперь, извините. Через прицел. 

Американские ракеты Patriot размещены в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Эксперт: США возят свои ЗРК Patriot во все части света, но они уже устарели

Тут же дело еще и в том, что "зенитки" эти слишком сложные и прихотливые в обращении, чтобы янки доверили их, кому попало. В сентябре, например, когда американские расчеты Patriot впервые участвовали в крупнейших маневрах в истории Швеции, они местным даже притронуться к ракетам не позволили. Хотя когда им еще учиться, как не на учениях. Но нет. Patriot – это звучит гордо, но на английском. В смысле, американском английском. Иными словами, там, где ракеты, там должны быть и американцы. А где американцы, там их военная база. И уже не надо Швеции референдумов по вступлению в НАТО проводить. Как говорится, кому НАТО, тот уже здесь.

Почему на это подписывается Стокгольм? Вероятно, по той же причине, по которой его армия решила приобрести за миллион евро 59 собак. Сами-то они, похоже, совсем нюх потеряли. А так можно хотя бы гавкать на слона.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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