Дежавю: Белый дом обещает бороться с коммунизмом и нести миру свет свободы

Америка, кажется, не была бы Америкой без вечного противостояния с Россией. В любые времена по любому поводу Вашингтон говорит: "а вот в России…".
Отказаться от этой темы они, наверное, не готовы даже, как говаривал персонаж сказки Астрид Линдгрен, за сто тысяч миллионов.
Было бы неудивительно, если бы именно такое число жертв вменили в вину Москве как правопреемнице всего плохого, что видят США в этом мире. Но нет, годовщину "революции большевиков" в России отметили более скромными цифрами. Больше ста миллионов человек стали жертвами "тоталитарных коммунистических режимов" за прошедший век (отсчет, конечно, с Октябрьской революции), подсчитали в Белом доме.
Это же какой титанический труд, сотни секретарей, должно быть, не один год гремели счетами: миллион замученных в застенках Лубянки, еще два – на пекинских задворках, по миллиону во Вьетнаме и Лаосе, ну и пяток, пожалуй, на Кубе.
Просто непонятно, как считать иначе. Сложить общую смертность в этих странах за сто лет? Потому что, по логике США, если человек умер при коммунистическом режиме, то, значит, пал его жертвой. Хотя тогда цифры были бы несколько больше – но, наверное, просто вычли партийных.
Подсчетом сотен миллионов, а то и миллиардов, "расстрелянных лично Сталиным", давно занимаются наши либералы, которые продолжают традиции советских диссидентов.
Так что Вашингтон еще довольно мягок в своих оценках. И, видимо, для того, чтобы исправить это впечатление, в Белом доме добавляют, что "граждане, которые стремились к свободе, были подчинены государству с помощью принуждения, насилия и страха". Ведь "большевистская революция породила Советский Союз и его темные десятилетия угнетающего коммунизма – политической философии, несовместимой со свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни".
Какой слог, какой полет мысли! Советский Союз был порожден как "исчадие ада", как "средоточие зла", которому, естественно, всегда противостояли США. И останутся на страже свобод и светлого будущего. Такой вот намек в конце заявления оставляет Белый дом, видимо, России как правопреемнице СССР и Китаю как желанному другу и партнеру, который, впрочем, пока никак не дается. А кое-что и вовсе звучит как угроза войны. Например, эта цитата: "Наша страна подтверждает свою непоколебимую решимость зажечь свет свободы для всех, кто достоин более свободного будущего".
Только вот забыли стражи гуманности и демократии подсчитать жертв собственной политики: сколько людей погибло, пока их защищали от тоталитарных, с точки зрения Вашингтона, режимов.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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