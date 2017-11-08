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Дежавю: Белый дом обещает бороться с коммунизмом и нести миру свет свободы

13:3908.11.2017
(обновлено: 13:41 08.11.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, СШАЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В США подсчитали жертв "тоталитарных коммунистических режимов" за 100 лет. И, как всегда, пообещали помочь тем, кто еще продолжает страдать. Пора начинать подсчет жертв "бескорыстной" американской помощи.

Америка, кажется, не была бы Америкой без вечного противостояния с Россией. В любые времена по любому поводу Вашингтон говорит: "а вот в России…".

Отказаться от этой темы они, наверное, не готовы даже, как говаривал персонаж сказки Астрид Линдгрен, за сто тысяч миллионов.

Было бы неудивительно, если бы именно такое число жертв вменили в вину Москве как правопреемнице всего плохого, что видят США в этом мире. Но нет, годовщину "революции большевиков" в России отметили более скромными цифрами. Больше ста миллионов человек стали жертвами "тоталитарных коммунистических режимов" за прошедший век (отсчет, конечно, с Октябрьской революции), подсчитали в Белом доме.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Политолог: США надо подсчитать число жертв своей политики, а не коммунизма

Это же какой титанический труд, сотни секретарей, должно быть, не один год гремели счетами: миллион замученных в застенках Лубянки, еще два – на пекинских задворках, по миллиону во Вьетнаме и Лаосе, ну и пяток, пожалуй, на Кубе.

Просто непонятно, как считать иначе. Сложить общую смертность в этих странах за сто лет? Потому что, по логике США, если человек умер при коммунистическом режиме, то, значит, пал его жертвой. Хотя тогда цифры были бы несколько больше – но, наверное, просто вычли партийных.

Подсчетом сотен миллионов, а то и миллиардов, "расстрелянных лично Сталиным", давно занимаются наши либералы, которые продолжают традиции советских диссидентов. 

Так что Вашингтон еще довольно мягок в своих оценках. И, видимо, для того, чтобы исправить это впечатление, в Белом доме добавляют, что "граждане, которые стремились к свободе, были подчинены государству с помощью принуждения, насилия и страха". Ведь "большевистская революция породила Советский Союз и его темные десятилетия угнетающего коммунизма – политической философии, несовместимой со свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни".

Посольство России в Вашингтоне, США
© AFP 2017 / Chris Kleponis
Эксперт: заявлением о Twitter в США отметили годовщину кампании против РФ

Какой слог, какой полет мысли! Советский Союз был порожден как "исчадие ада", как "средоточие зла", которому, естественно, всегда противостояли США. И останутся на страже свобод и светлого будущего. Такой вот намек в конце заявления оставляет Белый дом, видимо, России как правопреемнице СССР и Китаю как желанному другу и партнеру, который, впрочем, пока никак не дается. А кое-что и вовсе звучит как угроза войны. Например, эта цитата: "Наша страна подтверждает свою непоколебимую решимость зажечь свет свободы для всех, кто достоин более свободного будущего".

Только вот забыли стражи гуманности и демократии подсчитать жертв собственной политики: сколько людей погибло, пока их защищали от тоталитарных, с точки зрения Вашингтона, режимов.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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