Украина может разорвать дипотношения с Россией: логично, но бессмысленно

Президента Украины вынуждают пойти на очередное резонансное обострение с Россией. Украинские эксперты уверены: Порошенко подпишет закон о разрыве дипотношений с РФ. Многим очень хочется, чтобы было именно так.

Руки чешутся у некоторых в Киеве выйти на очередной виток обострения отношений с Москвой. По данным СМИ, депутат Рады от правящего "Блока Петра Порошенко" Иван Винник внес в проект закона о реинтеграции Донбасса поправку, которая предусматривает разрыв дипотношений с Россией. Дело за Порошенко, который должен подписать этот пока еще не действующий закон. Президента давно хотят склонить к неким решительным шагам и обвиняют в мягкотелости. Мол, лавирует, пытается усидеть на двух стульях, больше всего озабочен сохранением высшего государственного поста и бизнеса, а также хочет избежать ответственности "перед народом".

Разрыв дипотношений – это, конечно, случай экстраординарный, но далеко не уникальный. Например, в 2008 году, после нападения Грузии на российских миротворцев и Южную Осетию, Тбилиси и Москва прекратили официальные дипломатические контакты и отозвали послов. Сегодня страны вплотную подошли к идее их восстановления. Это вопрос непродолжительного времени. В случае с Украиной прекращение дипотношений машинально предполагает осложнение или полное прекращение экономического, политического и другого сотрудничества. Но ведь и сейчас оно практически сведено к нулю. Кроме того, ни в Киеве, ни в Москве нет, соответственно, ни российского и ни украинского посла. Причем уже не первый год.

Так зачем Порошенко вынуждают пойти на очередное резонансное обострение? Винник утверждает, что в обществе есть на это социальный запрос. Некие закрытые опросы якобы свидетельствуют. Так ли это – большая тайна. Но с первого взгляда очень похоже на политическую демагогию. Другой вопрос, что в разрыве дипотношений есть определенная логика. Если в законе о реинтеграции Донбасса Россия признается "страной-агрессором", то и дипотношения с ней, что выглядит вполне естественно, недопустимы. Их наличие будет смотреться странно.

Впрочем, привыкать ли Киеву? Он делает много странных вещей. Проблема, скорее, в другом. Накачивать антироссийские настроения в обществе, которые гарантируют сохранение власти нынешней так называемой элите под соусом противостояния внешней угрозе, для нее критически важная модель поведения. Доминанта. И эта накачка нуждается во все новых импульсах. Маховик не должен останавливаться ни на секунду, иначе конструкция нынешней власти с треском обрушится. Вот и сосредоточены все усилия Киева на этом направлении. А нищающий народ отвлечен на сугубо внешнюю повестку.

Украинские эксперты и политики уверены: Порошенко подпишет закон с поправкой о разрыве дипотношений, а затем выпустит соответствующий указ. Многим очень хочется, чтобы было именно так. Но сам президент в очередной раз встает на скользкую дорожку. Еще не факт, что Вашингтон как главный босс, куратор и благодетель украинского истеблишмента благосклонно отнесется к этому шагу. США крайне выгодно представлять Киев как позитивного игрока, настроенного на урегулирование конфликта, а самих себя в качестве неких мудрых и справедливых миротворцев. Соответственно, Россию как неразумного "агрессора". Разрыв дипотношений, инициированный Украиной, автоматически "аннигилирует" это "замечательную" концепцию. Пока Петру Порошенко удавалось ловко скользить на неких волшебных коньках по тонкому политическому льду. Но полозья за эти годы изрядно поизносились и могут в любой момент сломаться.

Автор Ирина Харлова, радио Sputnik

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