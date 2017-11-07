Кадры решают все. США спасают в Сирии главарей ИГ*

Где "всплывут" командиры ИГ*, в каких провинциях или в каких странах? Где эти профессиональные террористы будут использовать свой опыт? АНБ его знает… Или Пентагон. Но кто-то из них точно знает.

Ценные кадры надо беречь, этому правилу методично и последовательно следуют США в Сирии. Другое дело, что ценность для них почему-то представляют преступники. Американские вертолеты вывезли из сирийского города Меядина иностранных командиров ИГ* за две недели до начала операции сирийской армии по освобождению города. Об этом РИА Новости сообщили местные жители.

И эта бережная эвакуация американцами главарей террористов была не первой. В мае вертолетами США также были эвакуированы полевые командиры и иностранные наемники европейского происхождения из населенного пункта Кясра в провинции Дейр-Эз-Зор. В июне-июле головорезов эвакуировали из провинции Ракка. А в августе российские военные источники сообщили, что ВВС США эвакуировали из района Дейр-эз-Зора более 20 главарей ИГ*.

Зачем? Наверно, для дальнейшего использования их опыта в других провинциях, а может даже и других странах и на других континентах. АНБ его знает… Причем, в числе спасенных от справедливого возмездия были полевые командиры ИГ* "европейского происхождения". Эксперты полагают, что такие действия США являются частью американских планов по противостоянию с Россией. Коридоры для террористов "вроде бы как осажденной союзниками сирийской Ракки", о которых не так давно передавали мировые СМИ, это и есть проявление той же самой тенденции.

В общем, американцы спасают на Ближнем Востоке "ценные кадры". Оно и понятно. Есть масса доказательств, что именно США приложили руку к созданию ИГ*, как в свое время помогали в создании "Аль-Каиды"*. И ведь немалые деньги вложены были в этих, с позволения сказать, "специалистов". Да, они террористы, сукины сыны. Но ведь для Штатов они свои сукины сыны. Это ведь давняя история. Президент Франклин Рузвельт поддерживал кровавого никарагуанского диктатора Сомосу. У себя в стране Сомоса убивал без суда и следствия, торговал оружием, наркотиками, спиртным, держал в своих руках доходы от игорного бизнеса и проституции. Казалось бы – законченный преступник, по которому высшая мера плачет. Ан, нет! Он боролся с проникшими в регион социалистическими идеями и их последователями. В Вашингтоне все знали, что такое Сомоса (впрочем, он такой был не один!), докладывали Рузвельту, что никарагуанский диктатор – бандит с большой дороги, сукин сын. Говорят, что на это Рузвельт "мудро" отвечал: "Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын"…

*Террористическая организация, запрещенная в России

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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