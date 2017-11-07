Русский след в раю: в администрации США нашли еще одного "человека Москвы"

Министр торговли – далеко не первый человек в команде президента Соединенных Штатов, в биографии которого обнаружили "связи с Москвой". И в очередной раз "разоблачителям" по сути нечего сказать.

За связи с Россией ответит. Министра торговли США Уилбура Росса обвинили в сокрытии бизнеса с Москвой. Сотрудник администрации Трампа через цепочку инвестиционных фирм владеет третью акций Navigator Holdings. Эта газотранспортная компания с 2014 года выполнила контракты на 68 млн долларов с российским "Сибуром". Акционером "Сибура" является находящийся под санкциями США предприниматель Геннадий Тимченко. Такие данные содержатся в Paradise Papers – "Райском досье". Пакет документов накануне обнародовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). В нем упоминается более сотни политиков и бизнесменов, которые использовали офшоры для сокрытия налогов.

Впрочем, предъявить американскому министру торговли особо нечего. В томах американских законов нет пункта, обязывающего госслужащего рассказывать о бизнес-партнерах компаний, в которых ты владеешь долей. Да и с самими акционерами, а их там помимо Тимченко много, Росс контактов не имел. А все решения по сотрудничеству менеджмент Navigator Holdings принимал без согласования с акционерами, чего и не требовалось для такой работы. В "Сибуре" тоже не понимают суть обвинений, ведь публичная компания работает открыто и никогда ничего не скрывала.

Однако эта история ставит под сомнение саму затею Международного консорциума журналистских расследований, который финансируется одним из фондов Джорджа Сороса. Миллиардер всегда рад помочь интересным начинаниям, читай – политически выгодным заказам. А уж про кампанию против Дональда Трампа забывать не приходится. В конце концов, министр торговли – далеко не первый человек в команде президента США, в жизни которого борцы за справедливость обнаружили "российский след". Охота на ведьм продолжается, господа.

Интересно в этом контексте выглядит и очередной слив из того же "Райского досье", что танкеры из США де поставляют в терминал сжиженного газа в бельгийском Антверпене топливо, которое закупается в России. И помогает в этом, конечно же, "Сибур", который сотрудничает с Navigator Holdings. Но это уже другая история, наверняка стоящая еще одного досье от "беспристрастных" разоблачителей, работающих под крылом известного одиозного филантропа, специализирующегося на "цветных революциях".

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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