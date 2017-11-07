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Хватит прятаться за Россию. Польша поставила Украине ультиматум

15:1107.11.2017
(обновлено: 15:13 07.11.2017)
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© Фото : Сергей МелконовШествие легионеров в Риге. 16 марта 2017Шествие легионеров в Риге. 16 марта 2017
© Фото : Сергей Мелконов
Варшава призвала Киев начать решать проблемы в украинско-польских отношениях. И это не просьба – приказ.

Варшава осознала – Киев ее использует. Глаза открылись у министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского после выходных, проведенных во Львове. О своем официальном визите он рассказал в эфире польского радио Trójka. И собирается рассказать президенту, который тоже планирует посетить Украину. Ващиковский и раньше обещал отговорить президента от этой поездки, но теперь, видимо, будет оперировать для этого более вескими аргументами.

Международный пункт пропуска через украинско-польскую границу Угринов-Долгобичув
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Мнение: Польша усиливает контроль на границе с Украиной по двум причинам

Да, Польша всегда была одним из главных адвокатов Украины, которая занимает не последнее место в польской военно-политической доктрине, подтверждает министр. Поэтому, говорит, Варшава и терпела антипольские выпады, стиснув зубы.

Но Украина такое самоотверженное отношение не ценит и ведет себя весьма беспечно – считает, что Польша в любом случае будет ее поддерживать, особенно перед лицом "страшного" восточного соседа.

Но нет, хватит это терпеть, решил пан Ващиковский, насмотревшись на украинскую наглость, и заявил, что "российская агрессия не может быть оправданием для того, чтобы не решать проблемы двусторонних отношений".

Контрольно-пропускной пункт Рава-Русская на польско-украинской границе
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог: Польша в отношении Украины ведет "фарисейскую" политику

А проблем за долгую историю накопилось достаточно. В частности, в вопросе, кто перед кем виноват. Так, польский министр уже пообещал запретить въезд в страну тем, кто демонстративно надевает мундиры дивизии СС "Галичина". А находясь во Львове, подтвердил свою позицию, отказавшись посещать Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов, директор которого считает, что Польша в 1918 году оккупировала Западную Украину.

При этом, по мнению Ващиковского, Киев не хочет диалога с Польшей, потому что боится, что ему навяжут польскую позицию. Да и вообще пока не готов ничего решать – ему бы с собственной историей разобраться, а потом искать компромисс с соседями.

И сейчас самое время разобраться, считают в Варшаве – Киев должен решить, строить свою идентичность на идеях УПА (запрещена в России) или сосредоточиться на новых героях типа "Небесной сотни" или бойцов АТО. Предложение, конечно, довольно странное: Варшава, призывая отказаться от одних националистов, подталкивает Киев к героизации других – как раз тех самых, которые надевают мундиры СС "Галичина", и которым скоро будет запрещен въезд в Польшу.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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