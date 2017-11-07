Хватит прятаться за Россию. Польша поставила Украине ультиматум

Варшава призвала Киев начать решать проблемы в украинско-польских отношениях. И это не просьба – приказ.

Варшава осознала – Киев ее использует. Глаза открылись у министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского после выходных, проведенных во Львове. О своем официальном визите он рассказал в эфире польского радио Trójka. И собирается рассказать президенту, который тоже планирует посетить Украину. Ващиковский и раньше обещал отговорить президента от этой поездки, но теперь, видимо, будет оперировать для этого более вескими аргументами.

Да, Польша всегда была одним из главных адвокатов Украины, которая занимает не последнее место в польской военно-политической доктрине, подтверждает министр. Поэтому, говорит, Варшава и терпела антипольские выпады, стиснув зубы.

Но Украина такое самоотверженное отношение не ценит и ведет себя весьма беспечно – считает, что Польша в любом случае будет ее поддерживать, особенно перед лицом "страшного" восточного соседа.

Но нет, хватит это терпеть, решил пан Ващиковский, насмотревшись на украинскую наглость, и заявил, что "российская агрессия не может быть оправданием для того, чтобы не решать проблемы двусторонних отношений".

А проблем за долгую историю накопилось достаточно. В частности, в вопросе, кто перед кем виноват. Так, польский министр уже пообещал запретить въезд в страну тем, кто демонстративно надевает мундиры дивизии СС "Галичина". А находясь во Львове, подтвердил свою позицию, отказавшись посещать Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов, директор которого считает, что Польша в 1918 году оккупировала Западную Украину.

При этом, по мнению Ващиковского, Киев не хочет диалога с Польшей, потому что боится, что ему навяжут польскую позицию. Да и вообще пока не готов ничего решать – ему бы с собственной историей разобраться, а потом искать компромисс с соседями.

И сейчас самое время разобраться, считают в Варшаве – Киев должен решить, строить свою идентичность на идеях УПА (запрещена в России) или сосредоточиться на новых героях типа "Небесной сотни" или бойцов АТО. Предложение, конечно, довольно странное: Варшава, призывая отказаться от одних националистов, подталкивает Киев к героизации других – как раз тех самых, которые надевают мундиры СС "Галичина", и которым скоро будет запрещен въезд в Польшу.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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