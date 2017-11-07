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Россия на Олимпиаде-2018: без флага и гимна – и не надейтесь

14:2507.11.2017
(обновлено: 14:27 07.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПоднятие российского флага во время церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.Поднятие российского флага во время церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Кто-то очень хочет увидеть российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане в качестве "бедных родственников", без национального флага и гимна. А может, просто расчищает пьедестал для своих? Как говорил Николай Озеров, "нам такой хоккей не нужен".

Политические провокации и сложные тайные "многоходовки" были высоким искусством когда-то давно. В былые времена. Сегодня принято действовать топорно и прямолинейно. Особенно когда нужно дискредитировать, ослабить конкурента. Один из примеров – возможная попытка допустить Россию на Олимпиаду в Южную Корею в 2018 году с условием запрета на исполнение российского гимна. И неучастия спортсменов из Российской Федерации в церемонии открытия Игр. Либо же их выступления под нейтральным флагом. А может быть, и всего вместе взятого. Соответствующее решение будет принято – или не принято – 5 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета. Но вопрос на повестке, как сообщает ряд источников, стоит. Спортивные чиновники говорят: дисквалификация всей сборной России при этом маловероятна. Ну, спасибо хоть на том. 

Российские болельщики на Олимпийских играх в Сочи
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Политолог: запрет гимна РФ при допуске сборной на Олимпиаду – это нонсенс

Все это, конечно, недостойная и какая-то постыдная возня. Собственно, любая возня такого рода выглядит, скажем так, непрезентабельно. Песенка старая: якобы сговор сборной России и участие государства аж в целой системе применения допинга спортсменами на сочинских Играх. По-прежнему никаких исчерпывающих доказательств. И по-прежнему страстное желание унизить Россию. Не так, значит иначе. Тут и чисто политические мотивы, и сугубо спортивные: российская сборная – одна из сильнейших в мире. Была в 2014-м. Остается по сей день. Так почему бы заранее не блокировать опасность, чтобы победили "правильные ребята и девчата"?

Болельщики с российским флагом в Олимпийском парке Сочи
© РИА Новости / Григорий Соколов
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Юрист: в случае с российскими спортсменами МОК нарушил Олимпийскую хартию

В Москве заявляют, что для российской стороны неприемлем вариант с выступлением под нейтральным флагом. Да и в целом участие в Олимпиаде-2018 при запрете гимна недопустимо. Крайний вариант – просто не поехать в Южную Корею. В истории Олимпийских игр немало примеров, когда страны по тем или иным причинам их игнорировали. Но тем, кто испытывает страстное, а скорее даже паталогическое желание увидеть в Пхенчхане российских спортсменов в качестве "бедных родственников", без национального флага и гимна, без участия в праздничной церемонии открытия, нужно, чтобы Россия приняла их условия. И приехала на Олимпиаду. Это будет звездный час для тех, кто продвигает подобные идеи. Можно сказать, триумф.

Все зависит от решения МОК. Сам комитет, кстати, открещивается от планов ущемить в правах российскую сборную. Но даже если окажется, что возможность запретов на гимн и флаг оказалась только фейком, слухом, информационным "вбросом", то это тоже часть гибридного воздействия на Москву и спортсменов из России. Компонент любой войны, в том числе смешанного типа – деморализация противника. Но не стоит забывать – не каждый противник ей подвержен, лишен воли и достоинства. Да и хотелось бы лишний раз напомнить людям с короткой памятью, большими амбициями и весьма замутненным сознанием, что Олимпиады – это прежде всего праздник спорта, призванный примирять народы и государства и задавать позитивную тональность в их отношениях. Некоторые политические деятели и функционеры, тем не менее, маниакально пытаются сделать их полем боя.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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