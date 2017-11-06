РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Крест – нельзя, а "это" – можно: европейские монументы на грани и за гранью

14:0006.11.2017
01590
© AFP 2017 / Damien MeyerПамятник в честь Папы Римского Иоанна Павла II работы Зураба Церетели в городе Плоэрмеле, ФранцияПамятник в честь Папы Римского Иоанна Павла II работы Зураба Церетели в городе Плоэрмеле, Франция
© AFP 2017 / Damien Meyer
Памятников в городах Европы – все больше. Хороших и, главное – разных. И чуть ли не каждый из них оскорбляет чьи-то чувства – ну такая теперь тема. В смысле тренд. Впрочем, если глянуть на некоторые монументы – чувства и впрямь бурлят.

Эвакуировать в Польшу памятник папе Иоанну Павлу II из французского городка Плоэрмель. Именно так настроена польский премьер-министр Беата Шидло после принятого Госсоветом Франции решения: снять с памятника крест. Поляки демонстрируют единство в отношении к римскому папе, бывшему их соотечественником, французы тоже по-своему отстаивают его заслуженное право на крест. С ними солидарны и российские граждане – не последние в этом ряду, так как у памятника есть автор, с мнением которого пока считаются, и это – Зураб Церетели. 

Скульптурная композиция на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Политолог: позиция Варшавы по советским памятникам вызывает отвращение

В самом деле – папе папово. Однако не все так просто. Во всяком случае, во Франции. Тамошние власти крепко поставили палец на букву закона от 1905 года, по которому Церковь отделена от государства: мол, незачем в общественных пространствах демонстрировать религиозные символы. Как же повели себя "простые французы"? В большинстве своем – присоединились к акции с хэштегом #MontreTaCroix ("Покажи свой крест") и засыпали соцсети снимками крестов, стоящих по всей Пятой республике. Есть и прямо отчаянные реплики, связанные с "наводнившими" Францию мусульманами: "Те, кто поддерживает отказ от креста, – машины для создания экстремистов". И, конечно, есть комментарии с напоминанием о христианских корнях Европы и страхом перестать быть европейцами по верованиям…

Памятник капитану Джеймсу Куку в Сиднейском Гайд-парке. 25 августа 2017
© AFP 2017 / William West
Сталинизм по-австралийски. Рекомендовано в США

Угомонитесь, "активные граждане" Франции, берите пример с толерантных итальянцев – посмотрите дальше своего крохотного Плоэрмеля: на Флоренцию, например. Во Флоренции установили не то чтобы памятник труду ассенизаторов, а так просто – гору фекалий "под бронзу". Навалили от души, смачно, в два человеческих роста – есть размах, чувствуется сила выделения, то есть выражения. Художественного, разумеется. Сразу видно, трудился человек с пониманием формы и, конечно, знанием дела: ваял с натуры, которую не в лаборатории для сдачи анализов искал, а сам производил. Так вот. Где же поставили это фекальное изваяние? На одной из самых знаменитых площадей мира – флорентийской Синьории. Так сказать, в шаговой доступности от Микеланджело. И граждане Флоренции не возмущаются – они, наверное, все философы. Поди, думают: ну что ж, никакому человеку ничто человеческое не чуждо. Даже Микеланджело. Их удивило бы видео в Фейсбуке на личной страничке Андрея Кончаловского.  

Засняв "скульптурку", известный режиссер (не будучи флорентийцем!) почувствовал себя "оскорбленным до глубины души" тем, "что "это" стоит на площади, где когда-то царствовал Микеланджело. Теперь же царствует вот такое вот г…но". Утешает одно: "оно" экспонировалось временно – видимо, на прошедшей в октябре XI Флорентийской биеннале. Но не просто так родился афоризм: "Ничего не бывает более постоянным, чем временное". Особенно если речь идет об "остроактуальных тенденциях" – в искусстве ли, в политической ли жизни…  

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена