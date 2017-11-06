Крест – нельзя, а "это" – можно: европейские монументы на грани и за гранью

Памятников в городах Европы – все больше. Хороших и, главное – разных. И чуть ли не каждый из них оскорбляет чьи-то чувства – ну такая теперь тема. В смысле тренд. Впрочем, если глянуть на некоторые монументы – чувства и впрямь бурлят.

Эвакуировать в Польшу памятник папе Иоанну Павлу II из французского городка Плоэрмель. Именно так настроена польский премьер-министр Беата Шидло после принятого Госсоветом Франции решения: снять с памятника крест. Поляки демонстрируют единство в отношении к римскому папе, бывшему их соотечественником, французы тоже по-своему отстаивают его заслуженное право на крест. С ними солидарны и российские граждане – не последние в этом ряду, так как у памятника есть автор, с мнением которого пока считаются, и это – Зураб Церетели.

В самом деле – папе папово. Однако не все так просто. Во всяком случае, во Франции. Тамошние власти крепко поставили палец на букву закона от 1905 года, по которому Церковь отделена от государства: мол, незачем в общественных пространствах демонстрировать религиозные символы. Как же повели себя "простые французы"? В большинстве своем – присоединились к акции с хэштегом #MontreTaCroix ("Покажи свой крест") и засыпали соцсети снимками крестов, стоящих по всей Пятой республике. Есть и прямо отчаянные реплики, связанные с "наводнившими" Францию мусульманами: "Те, кто поддерживает отказ от креста, – машины для создания экстремистов". И, конечно, есть комментарии с напоминанием о христианских корнях Европы и страхом перестать быть европейцами по верованиям…

Угомонитесь, "активные граждане" Франции, берите пример с толерантных итальянцев – посмотрите дальше своего крохотного Плоэрмеля: на Флоренцию, например. Во Флоренции установили не то чтобы памятник труду ассенизаторов, а так просто – гору фекалий "под бронзу". Навалили от души, смачно, в два человеческих роста – есть размах, чувствуется сила выделения, то есть выражения. Художественного, разумеется. Сразу видно, трудился человек с пониманием формы и, конечно, знанием дела: ваял с натуры, которую не в лаборатории для сдачи анализов искал, а сам производил. Так вот. Где же поставили это фекальное изваяние? На одной из самых знаменитых площадей мира – флорентийской Синьории. Так сказать, в шаговой доступности от Микеланджело. И граждане Флоренции не возмущаются – они, наверное, все философы. Поди, думают: ну что ж, никакому человеку ничто человеческое не чуждо. Даже Микеланджело. Их удивило бы видео в Фейсбуке на личной страничке Андрея Кончаловского.

Засняв "скульптурку", известный режиссер (не будучи флорентийцем!) почувствовал себя "оскорбленным до глубины души" тем, "что "это" стоит на площади, где когда-то царствовал Микеланджело. Теперь же царствует вот такое вот г…но". Утешает одно: "оно" экспонировалось временно – видимо, на прошедшей в октябре XI Флорентийской биеннале. Но не просто так родился афоризм: "Ничего не бывает более постоянным, чем временное". Особенно если речь идет об "остроактуальных тенденциях" – в искусстве ли, в политической ли жизни…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik