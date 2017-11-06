Волшебный напиток под названием водка. Эстония нашла путь к процветанию

Эстония бескомпромиссно избавляется от российско-советского наследия. Но ведь не от всякого же. Есть такое наследство бывшей империи, которое ее бывшая провинция у моря никому и ни за что не отдаст – и не надейтесь.

Всегда думал, что продукт под названием "водка" – бренд, принадлежащий России и, чего греха таить, с ней и ассоциирующийся. Вспоминается в связи с этим один индиец, с которым судьба меня свела давным-давно в славном городе Париже. Каждое утро нашего совместного пребывания на театральном фестивале он начинал с вопроса: "Ну что, Володя, ты уже пил водку?". По его мнению, именно так должен был начинать свой день любой выходец с территории, где говорят по-русски. Хорошо еще, что он не интересовался кличкой моей ездовой собаки, на которой после стакана водки я должен был отправляться по делам, захватив с собой казацкую шашку. Но так приятно, когда сложившиеся стереотипы разбиваются вдребезги, подобно хваченному оземь граненому стакану – еще одному бренду, примостившемуся рядом с матрешкой и балалайкой.

На свет явлена эстонская водка – правда, произносить ее имя и фамилию нужно по-английски с эстонским акцентом: Estonian Vodka. Оказывается, еще четыре года тому назад несколько эстонских производителей крепкого алкоголя подали в Европейскую комиссию запрос о том, что хотели бы получить право на это защищенное географической маркировкой название. И вот, о счастье, дело сделано! И наконец в стране появилось то, что крепко-накрепко к ней привязано и может разбудить любознательность в любом после третьей-четвертой рюмашки. Так и видятся мне некие англоязычные граждане, которые, позвенев рюмками с прозрачным напитком, задаются вопросом: "Where is Estonia located?". И отправляются ее искать, сначала просто по карте в интернете, а затем реально отправившись в путешествие на доступном им виде транспорта.

Это замечательный маркетинговый ход, согласитесь! И напоминает мне еще одного абсолютно реального персонажа, который в 90-х годах прошлого века открыл в Таллине картинную галерею. Искусство продавалось не очень хорошо, и тогда он придумал нечто совершенно гениальное – договорился с таллинскими экскурсоводами, чтобы они включили его галерею в свои туристические маршруты. Каждый день несколько групп туристов шумно вваливались в "храм искусства", где в его первой зале не было ни одной картины, зато стояли рюмки, наполненные водкой, пить можно было сколько угодно! Затем все проходили к картинам… Галерея процветала.

Собственно говоря, теперь мы все в Эстонии можем надеяться на процветание нашей маленькой республики, только нужно подобные дегустационные залы устроить на каждом вокзале, в каждом морском порту и в аэропортах, где всех к нам прибывающих будет ожидать чарка Estonian Vodka. И нам, населению страны, которое будет обслуживать нарастающий поток туристов, глядишь, тоже что-то перепадет. И будет каждый из нас, как говорится, "и сыт, и пьян, и нос в табаке". И станем теперь мы со словом "водка" ассоциироваться, а не Россия, которая, конечно же, вначале обидится на Эстонию и двинет сюда орды казаков на ездовых собаках. Но потом выпьют они здесь по рюмочке, и начнется у нас любовь и дружба. Наверняка.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония