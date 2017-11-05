И в Арктику, и в космос! Киев решил "сесть на хвост" Канаде

Не иначе, украинская экономика и впрямь пошла в гору. Не на пустом же месте Петр Порошенко сообщил о стабилизации экономики Украины? Может, на это его сподвиг прогресс в рейтинге Doing Business? Серьезно, ведь, по мнению экспертов Всемирного банка, по уровню легкости ведения бизнеса Украина поднялась на 4 строчки вверх: с 80 на 76. Украинские экономисты на радостях посчитали, что один пункт в рейтинге – это возможность привлечь около 600 млн долларов инвестиций. А тууут!.. Ну как не вырасти крыльям? Такой шанс упускать нельзя, решил премьер Владимир Гройсман и – прямиком в Канаду (удачный момент подвернулся), предлагать тамошним властям партнерство в освоении Арктики, космоса и в строительстве самолетов.
Тем не менее, потенциал худо-бедно остался. И Киев решил на этом фоне разыграть космическую новую партию, в которой вместо России отвел лидирующую роль Канаде. Договорились даже до того, что и спутники будут запускать. Стартовый комплекс для космических запусков хотят создать в канадской провинции Новая Шотландия. Странно, что территорию Украины для этого не предложили. Хватило ума. Скорее всего – это слишком далеко идущие планы. На очень-очень дальнюю перспективу.лучше защищаться". С тем и уехал, а на память оставил канадскому премьеру набор носков "Made in Ukraine". Надо же как-то отечественный экспорт продвигать. Не самолеты, так хоть шкарпетки.
Автор Олег Обухов, радио Sputnik
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