И в Арктику, и в космос! Киев решил "сесть на хвост" Канаде

Сказать, что Украина осталась совсем без промышленности, в общем-то, нельзя. Кое-что еще не до конца развалено. Да вот только самой Украине высокотехнологичная продукция не нужна. Разве что за рубеж продать. Да вот только кому?

Не иначе, украинская экономика и впрямь пошла в гору. Не на пустом же месте Петр Порошенко сообщил о стабилизации экономики Украины? Может, на это его сподвиг прогресс в рейтинге Doing Business? Серьезно, ведь, по мнению экспертов Всемирного банка, по уровню легкости ведения бизнеса Украина поднялась на 4 строчки вверх: с 80 на 76. Украинские экономисты на радостях посчитали, что один пункт в рейтинге – это возможность привлечь около 600 млн долларов инвестиций. А тууут!.. Ну как не вырасти крыльям? Такой шанс упускать нельзя, решил премьер Владимир Гройсман и – прямиком в Канаду (удачный момент подвернулся), предлагать тамошним властям партнерство в освоении Арктики, космоса и в строительстве самолетов.

Смело, дерзко… даже остроумно, можно сказать. Амбиции никуда не денешь. Да и перед украинцами надо чем-то козырять – отчитываться о проделанной работе и потраченных деньгах. Собственно, Украине есть, чем поделиться с Канадой. Вернее, тем опытом и ресурсами, которые еще пока остались со времен Советской Украины. До какой-то поры космическую значимость новой Украине удавалось поддерживать совместными с Россией проектами. Благо и заводы были, и ученые умы. Но за последние четыре года ресурсная база пришла в унынье, головастые специалисты разбежались, пока Киеву было не до них.

Тем не менее, потенциал худо-бедно остался. И Киев решил на этом фоне разыграть космическую новую партию, в которой вместо России отвел лидирующую роль Канаде. Договорились даже до того, что и спутники будут запускать. Стартовый комплекс для космических запусков хотят создать в канадской провинции Новая Шотландия. Странно, что территорию Украины для этого не предложили. Хватило ума. Скорее всего – это слишком далеко идущие планы. На очень-очень дальнюю перспективу.

А пока стороны, видимо, скорее сконцентрируются на строительстве среднемагистрального грузового лайнера Ан-132 (модификация советского транспортного самолета Ан-32). Посмотреть, к строительству чего их склоняют, канадцы могли в июне 2017 года на международном Парижском авиасалоне в Ле-Бурже. Наверное, впечатлились и дар речи потеряли. Или это они воспитанность свою так проявляют. Мол, мило – и больше ничего. Точно так же пока выглядит и нынешняя реакция Оттавы на "заманчивое" космическое предложение Киева. Официальной реакции – ноль. Только и сделали канадцы, что покивали молча головами. Наверно, подумали: "сколько им денег дать, чтобы отстали?". Не долго мучились, Гройсман сам предложил снабдить Киев высокотехнологичным оборонительным вооружением, а еще лучше летальным, "чтобы Украина могла лучше защищаться ". С тем и уехал, а на память оставил канадскому премьеру набор носков "Made in Ukraine". Надо же как-то отечественный экспорт продвигать. Не самолеты, так хоть шкарпетки.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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