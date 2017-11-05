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Латышская Марфушенька-душенька нашла себе защитника. От русского языка

10:0005.11.2017
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© Fotolia / Anton GvozdikovВид Старого города в Риге, ЛатвияВид Старого города в Риге, Латвия
© Fotolia / Anton Gvozdikov
В Латвию пришла беда, откуда не ждали. Хотя в глубине души, конечно, подозревали. Вдруг выяснилось, что выпускники русских школ владеют как минимум двумя языками. А настоящее будущее Латвии, парни с окраин – только одним. Ну и в итоге – жуть.

Понятно, что Латвия – свободная страна, не то что Россия. И в ней растут свободные дети, не отягощенные ненужными знаниями, например, русским языком, как в РФ. Модернизированное образование заботится о том, чтобы они не запомнили ни одного лишнего слова. А то ребенок устанет или не дай бог напряжется, а там, глядишь, и стресс, и депрессия. Английский язык – другое дело. Вот выучишь его, говорят отпрыску патриотичные родители и школа – станешь человеком какого-нибудь сорта в какой-нибудь другой стране, будешь оттуда помнить, кто ты и откуда. Ты только учись.

Улица Пилс и Церковь Скорбящей Богоматери в Риге, Латвия
© РИА Новости / Владимир Песня
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В вузах тоже главное – клиент. Поэтому пока к тебе есть интерес, будут помогать, ты только учись. В итоге у большинства выделенная линия заканчивается при начале процесса трудоустройства. Детства чистые глазенки упираются в суровую морду работодателя. Вдруг в первый раз в жизни появляется человек, который не рад тебе априори, не считает тебя гением и вообще никем тебя не считает, что задевает самолюбие. Ты сначала думаешь, это потому, что он дурак. Иногда это, кстати, недалеко от истины. Но на третьей-пятой такой морде, после фазы "кругом дураки" начинаешь в чем-то подозревать государство.

Да, Латвия несовершенна, поскольку у нее тяжелое наследие – нерадивое дитя от предыдущего брака. Это так называемые эти русскоязычные, отягощенные ненужным родным языком, и их дети. Как справедливо полагают наши латвийские политики – временно. Они либо идут в латышскую школу, где должны интегрироваться в нормальное языковое пространство, либо, если уж им так хочется – в русскую. Специально для таких принципиальных любителей родного ненужного в русских школах смешали государственный и другой языки. Заплели на славу – физика на одном, химия на другом, алгебра на главном, геометрия, черт с ней, пусть будет на ненужном. В общем, пусть разбираются. Предполагалось, что пока они этот горох и чечевицу перебирают – любимое дитя может лишний раз заняться самосовершенствованием.

Здание Сейма Латвии
© РИА Новости / Андрей Камышев
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Но выяснилось, что при переходе из последней детской на первую взрослую возникает несправедливый парадокс. Во-первых, в наше инновационное, дигитальное и дружественное природе время в провинции можно чудно тратить деньги, но совершенно нельзя их заработать. По крайней мере, столько, чтобы чудно тратить. По крайней мере, всем. Поэтому провинциальная молодежь едет хоронить детство в Ригу в надежде найти свое теплое место в жизни. Во-вторых, в рамках современных реалий XXI  века изменилась городская среда – она стала городской субботой. Это раньше города были для работающих, сейчас – для отдыхающих, для клиентов: магазины, сервисы, обслуживание, досуг, обслуживание досуга и прочие услуги. 90% людей в том или ином виде заняты времяпрепровождением других. Первые два пункта – еще ничего, ибо так везде. Но вот он третий, самый ужасный: тяжелое наследие, которое составляет большинство столицы республики, как клиент в рамках городской субботы, совершенно беспечно разговаривает в свободное от работы время на этом своем родном ненужном. А поскольку "клиент всегда прав", нужно, чтобы работник знал ненужный. 

И вот беда. Выходцы из школ тяжелого наследия, отделив зерна от чечевицы, на выходе владеют как минимум двумя языками. А настоящее будущее Латвии, парни с окраин – только одним. Ну и в итоге создаются жуткие условия. Марфушенька-душенька работу найти не может, потому что не занималась в школе ерундой, не учила ненужный язык. А Настька проклятущая не только уже где-то устроилась, но еще и активность проявляет, зараза. 

Заседание сейма Латвии. 15 сентября 2016
© Flickr / Saeima
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Конечно, такая ситуация злит молодой титульный электорат. Они сталкиваются с трудностью, и на своем опыте понимают то, о чем им ранее прямо твердили родители и косвенно голубые экраны: "во всем виноваты русские". Кто – понятно, вопрос – что? Кто или что защитит латышскую молодежь от недобросовестных проходимцев-предпринимателей, выбирающих тех, кто знает больше языков? Разве это честная конкуренция? Хочется, чтобы все было справедливо, как в современном спорте, где соревнования по плаванию выиграл американский спортсмен, которому было разрешено воспользоваться моторной лодкой, поскольку у него есть справка из WADA, что он не умеет плавать.

И такую справку решили напечатать друзья нашего молодого озабоченного вопросами Латвии и бытия поколения – партия Нацобъединение. Надо, говорят, от работодателей потребовать не требовать. Сделать как-то так, чтобы выделенная линия латыша не обрывалась. Образование "латыш" – есть. Профессия "латыш" – тоже. Бытует даже специальность. Надо бы эти вещи на рынке труда связать. Например, какой-то такой закон, чтобы работодатель не мог бы требовать ненужные знания ненужного русского. А то, понимаешь, устроили тут дискриминацию с геноцидом! И наш оплот демократии – Центр госязыка тут же подсуетился: пусть, говорят, ребята, которых на работу не взяли, идут в суд и тащат туда за шиворот эту морду, которая потребовала ненужные знания каких-то там ненужных языков. Пусть в суде этот шиворот объясняет, почему на его работе нужны ненужные требования.

Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вот это действительно здорово. Здорово, устраиваясь на работу, сразу ставить ультиматум – "бери на работу, а то я сейчас в суд подам". Тогда, наверное, точно возьмут. Смелее, молодежь: если разбивать детство – то сразу вдребезги, не жалея. 

Специалисты, социологи пальцы выкручивают, говорят, создавая для кого-то особые условия, вы им же хуже делаете. Настька проклятущая, мол, в итоге все равно в дамках окажется: тренируете вы ее почем зря, закаляете. Можно подумать, что кого-то это по-настоящему волнует перед выборами. Перед выборами главное, чтобы электорат  заметил, что о нем заботятся. И отсвидетельствовал свое почтение. 

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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