Народное единство и друзья России

Четвертого ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одержало победу над польскими интервентами и освободило Москву. За давностью лет немногие хорошо понимают суть этого события. А ведь тогда Россия действительно в первый и, надеюсь, в последний раз стояла на краю пропасти – на грани исчезновения.
Ноябрь вообще знаковый месяц для России. 1 ноября в 1894 году скончался император Александр III. В его царствование Россия не вела ни одной войны. За это Александр III получил официальное прозвание Царь-Миротворец. Но он понимал, какую важность для России имеют сильные вооруженные силы. Александр III любил повторять и своему сыну Николаю, и своим министрам: "Во всем свете у нас только два верных союзника — наша армия и флот".
Глава Комитета министров граф Витте вспоминал: "у императора Александра III было совершенно выдающееся благородство и чистота сердца, чистота нравов и помышлений. Это был образцовый семьянин, образцовый начальник, человек долга… Он умел внушить за границею уверенность в том, что Он не поступит несправедливо по отношению к кому бы то ни было. Все были покойны, что Он не затеет никакой авантюры… У Александра III никогда слово не расходилось с делом. Он был человек чрезвычайно мужественный".
… В ноябре 1894 года на российский престол вступил сын Александра III – Николай II. При нем Россию потрясла череда революций, которая завершилась 7 ноября 1917 года. В этот день произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, как говорят одни, или "большевистский переворот", как считают другие. Точки в этом споре нет. И будет ли?
Автор Владимир Бычков, радио Sputnik
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