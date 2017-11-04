РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Народное единство и друзья России

10:0004.11.2017
0250
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМитинг-концерт Мы едины! в МосквеМитинг-концерт Мы едины! в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В России 4 ноября – День народного единства. Праздник это молодой, всенародно отмечается только с 2005 года, но отсылает нас к событиям четырехвековой давности.

Четвертого ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одержало победу над польскими интервентами и освободило Москву. За давностью лет немногие хорошо понимают суть этого события. А ведь тогда Россия действительно в первый и, надеюсь, в последний раз стояла на краю пропасти – на грани исчезновения. 

© Фото : из архива ФСО России
Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади
В 1812 и 1941 годах нам тоже было очень трудно, но у нас, по крайней мере, существовала центральная власть. А тогда, в Смутные времена, никакой власти не было. Вернее, на нее было слишком много претендентов. По стране болтались бесчисленные Лжедмитрии и вооруженные шайки мародеров. Казалось, еще чуть-чуть и Россия перестанет существовать: западные и центральные земли перейдут под власть поляков, северные – оккупируют шведы, а остальное распадется на мелкие куски или достанется ловким пройдохам. И вот тут-то народ понял, что ему никто, кроме него самого, не поможет. Так возникло ополчение "мизинных людей" во главе с Мининым и Пожарским, которые изгнали интервентов и восстановили центральную власть. Именно тогда российский народ – а в ополчение входили воины разных национальностей – осознал себя силой, способной на все.

Ноябрь вообще знаковый месяц для России. 1 ноября в 1894 году скончался император Александр III. В его царствование Россия не вела ни одной войны. За это Александр III получил официальное прозвание Царь-Миротворец. Но он понимал, какую важность для России имеют сильные вооруженные силы. Александр III любил повторять и своему сыну Николаю, и своим министрам: "Во всем свете у нас только два верных союзника — наша армия и флот".

© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкАлександр III
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Александр III

Глава Комитета министров граф Витте вспоминал: "у императора Александра III было совершенно выдающееся благородство и чистота сердца, чистота нравов и помышлений. Это был образцовый семьянин, образцовый начальник, человек долга… Он умел внушить за границею уверенность в том, что Он не поступит несправедливо по отношению к кому бы то ни было. Все были покойны, что Он не затеет никакой авантюры… У Александра III никогда слово не расходилось с делом. Он был человек чрезвычайно мужественный".

… В ноябре 1894 года на российский престол вступил сын Александра III – Николай II. При нем Россию потрясла череда революций, которая завершилась 7 ноября 1917 года. В этот день произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, как говорят одни, или "большевистский переворот", как считают другие. Точки в этом споре нет. И будет ли?

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена