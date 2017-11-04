Народное единство и друзья России

В России 4 ноября – День народного единства. Праздник это молодой, всенародно отмечается только с 2005 года, но отсылает нас к событиям четырехвековой давности.

Четвертого ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского одержало победу над польскими интервентами и освободило Москву. За давностью лет немногие хорошо понимают суть этого события. А ведь тогда Россия действительно в первый и, надеюсь, в последний раз стояла на краю пропасти – на грани исчезновения.

© Фото : из архива ФСО России Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади

В 1812 и 1941 годах нам тоже было очень трудно, но у нас, по крайней мере, существовала центральная власть. А тогда, в Смутные времена, никакой власти не было. Вернее, на нее было слишком много претендентов. По стране болтались бесчисленные Лжедмитрии и вооруженные шайки мародеров. Казалось, еще чуть-чуть и Россия перестанет существовать: западные и центральные земли перейдут под власть поляков, северные – оккупируют шведы, а остальное распадется на мелкие куски или достанется ловким пройдохам. И вот тут-то народ понял, что ему никто, кроме него самого, не поможет. Так возникло ополчение "мизинных людей" во главе с Мининым и Пожарским, которые изгнали интервентов и восстановили центральную власть. Именно тогда российский народ – а в ополчение входили воины разных национальностей – осознал себя силой, способной на все.

Ноябрь вообще знаковый месяц для России. 1 ноября в 1894 году скончался император Александр III. В его царствование Россия не вела ни одной войны. За это Александр III получил официальное прозвание Царь-Миротворец. Но он понимал, какую важность для России имеют сильные вооруженные силы. Александр III любил повторять и своему сыну Николаю, и своим министрам: "Во всем свете у нас только два верных союзника — наша армия и флот".

Глава Комитета министров граф Витте вспоминал: "у императора Александра III было совершенно выдающееся благородство и чистота сердца, чистота нравов и помышлений. Это был образцовый семьянин, образцовый начальник, человек долга… Он умел внушить за границею уверенность в том, что Он не поступит несправедливо по отношению к кому бы то ни было. Все были покойны, что Он не затеет никакой авантюры… У Александра III никогда слово не расходилось с делом. Он был человек чрезвычайно мужественный".

… В ноябре 1894 года на российский престол вступил сын Александра III – Николай II. При нем Россию потрясла череда революций, которая завершилась 7 ноября 1917 года. В этот день произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, как говорят одни, или "большевистский переворот", как считают другие. Точки в этом споре нет. И будет ли?

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

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