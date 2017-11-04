Ракеты, парфюмерия, авианосцы. США и КНДР накануне решающего раунда

К своему первому азиатскому турне (5-14 ноября) Дональд Трамп готовится основательно – за дело взялись самые опытные. Сначала госсекретарь Тиллерсон объехал регион с инспекцией. А затем порядок в странах Южной Азии отправился наводить сам глава военного ведомства Джеймс Мэттис, он же "Бешеный пес", как его прозвали морпехи. Шеф Пентагона, известный любовью к крепкому словцу и непримиримостью к врагам Америки, готовит для Трампа целый королевский эскорт. Три авианосца будут обеспечивать порядок в регионе во время визита президента США – ни много ни мало это более 20 тысяч военных, самолеты, вертолеты, катера сопровождения и ракеты.
Хочу напомнить, что за 60 с лишним лет со времени окончания Корейской войны, ни Вашингтон, ни Пхеньян так и не добилась желаемого. Каждый новый лидер что США, что Северной Кореи пытается доказать, что на его стороне "историческая справедливость". Но новая американская дипломатия не только не имеет успехов в этом направлении – напротив, усилия Трампа привели к новому опасному кризису.
Тут Соединенные Штаты сами загнали себя в тупик. Несмотря на предвыборные декларации Трампа о переговорах с КНДР, стороны никак не могут договориться, о чем же договариваться. Признание КНДР для США невозможно, Трампу этого не позволят, и потому его риторика скатывается к истерике.
Ставки высоки, и дело не только в северокорейской бомбе. Как говорится, какой бы плохой ситуация ни казалась, не стоит отчаиваться: она может стать еще хуже. Сегодня острота кризиса, пожалуй, наивысшая – не припомню, чтобы какой-нибудь еще американский президент всерьез угрожал КНДР "полным разрушением". Северная Корея давно именно этого и опасалась, и поэтому лихорадочно создавала, а теперь совершенствует свой "ядерный сдерживатель".
Готовы ли сами США к переговорам, или этот визит так и останется демонстрацией мускулов?
Ситуация напоминает шаблонную сцену из боевиков, где главный герой несется навстречу злодею, а зритель замирает в ожидании развязки. Так и тут, взаимная демонстрация военной мощи заставляет весь мир затаить дыхание.
Автор Елена Глищинская, радио Sputnik
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