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Ракеты, парфюмерия, авианосцы. США и КНДР накануне решающего раунда

14:0004.11.2017
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© AP Photo / Korean Central News Agency via Korea News ServiceЛидер КНДР Ким Чен Ын с супругойЛидер КНДР Ким Чен Ын с супругой
© AP Photo / Korean Central News Agency via Korea News Service
Во время визита главы Пентагона в Сеул северокорейский лидер вместе с женой и сестрой спокойно и демонстративно посещал парфюмерную фабрику. Наверное, к приезду президента США настанет время цветочной оранжереи.

К своему первому азиатскому турне  (5-14 ноября) Дональд Трамп готовится основательно – за дело взялись самые опытные. Сначала госсекретарь Тиллерсон объехал регион с инспекцией. А затем порядок в странах Южной Азии отправился наводить сам глава военного ведомства Джеймс Мэттис, он же "Бешеный пес", как его прозвали морпехи. Шеф Пентагона, известный любовью к крепкому словцу и непримиримостью к врагам Америки, готовит для Трампа целый королевский эскорт. Три авианосца будут обеспечивать порядок в регионе во время визита президента США – ни много ни мало это более 20 тысяч военных, самолеты, вертолеты, катера сопровождения  и ракеты.  

Глава МИД Индии Сушма Сварадж, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи. 18 сентября 2017
© AFP 2017 / Jewel Samad
Политолог: в Азии задумались, стоит ли полагаться на США
Видимо, ставки высоки, и Трамп хочет произвести впечатление, а может, опасается непредвиденного развития событий. В своем десятидневном турне американскому президенту отдыхать не придется. Необходимо надавить на местных лидеров, чтобы совместно поставить Северную Корею "на место" и добиться свертывания ее ядерных программ. Особенно важно поднажать на Южную Корею, где президент Мун Чжэ Ин пытается "усидеть на двух стульях" – сохранить лозунги о сотрудничестве с Севером, с которыми и пришел к власти, одновременно повинуясь американскому диктату по поводу изоляции КНДР.

Хочу напомнить, что за 60 с лишним лет со времени окончания Корейской войны, ни Вашингтон, ни Пхеньян так и не добилась желаемого. Каждый новый лидер что США, что Северной Кореи пытается доказать, что на его стороне "историческая справедливость". Но новая американская дипломатия не только не имеет успехов в этом направлении – напротив, усилия Трампа привели к новому опасному кризису.

Тут Соединенные Штаты сами загнали себя в тупик. Несмотря на предвыборные декларации Трампа о переговорах с КНДР, стороны никак не могут договориться, о чем же договариваться. Признание КНДР для США невозможно, Трампу этого не позволят, и потому его риторика скатывается к истерике. 

Карта Корейского полуострова в зале обсерватории Южной Кореи. Февраль 2016
© AP Photo
Эксперт: вокруг Кореи идет сложная игра, чреватая большими опасностями
А что же "человек-ракета"? Как готовится он к эпохальному нисхождению президента США в Южную Азию? По-видимому, Ким Чен Ын считает, что с помощью испытаний все новых видов вооружений уже одержал по крайней мере психологическую победу. Потому в дни визита главы Пентагона в Сеул и даже в демилитаризированную зону спокойно и демонстративно посещал парфюмерную фабрику вместе с женой и сестрой. Северокорейский лидер явно хотел показать, что и санкции ему нипочем, и "Бешеный пес" не страшен.

Ставки высоки, и дело не только в северокорейской бомбе. Как говорится, какой бы плохой ситуация ни казалась, не стоит отчаиваться: она может стать еще хуже. Сегодня острота кризиса, пожалуй, наивысшая – не припомню, чтобы какой-нибудь еще американский президент всерьез угрожал КНДР "полным разрушением". Северная Корея давно именно этого и опасалась, и поэтому лихорадочно создавала, а теперь совершенствует свой "ядерный сдерживатель".

Готовы ли сами США к переговорам, или этот визит так и останется демонстрацией мускулов? 

Ситуация напоминает шаблонную сцену из боевиков, где главный герой несется навстречу злодею, а зритель замирает в ожидании развязки. Так и тут, взаимная демонстрация военной мощи заставляет весь мир затаить дыхание. 

Автор Елена Глищинская, радио Sputnik

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