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Нацпол против танцпола, или Как в Киеве набирают осенний призыв

12:0004.11.2017
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© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкПризывники в украинскую армию и военный духовой оркестр на одном из призывных пунктов в КиевеПризывники в украинскую армию и военный духовой оркестр на одном из призывных пунктов в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Для начала – "лицом в пол". Берцом по пояснице – чтобы ровнее лежали. Ну а потом – встали, руки за голову и бегом до автобуса. В смысле – до военкомата. Так на Украине и попадают в АТО. А то.

"Ты все пляшешь? Это дело. Так пойди же послужи!" Будь украинская Нацполиция пообразованнее, именно так и сказали бы ее бойцы, когда завалились в киевский ночной клуб Jugendhub. Вместо этого они матерились, били берцами по молодым крестцам парней призывного возраста, в паузах пили все, что находили в баре, и сортировали молодежь: девушек на колени, юношей – после позы ничком – в автобус до ближайшего военкомата

Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Золочевском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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А что еще делать Минобороны Украины, если на осенний призыв откликнулось меньше четырех процентов из тех ста, кто обязан отдать свой воинский долг? Не складывается на Украине с отдачей долгов, в том числе и по зову родины. Решили было "забривать" с улиц, но это ж побегать придется – куда удобнее накрыть в закрытом помещении тусовку на двести человек с доросшими до солдатской каски головами! Правда, при этом "где-то пять статей уголовного кодекса и конституции были грубо нарушены", как сказал представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга. Но кто он такой рядом с советником главы МВД Ильей Кивой, помощником самого Авакова? На вопрос о нарушении прав человека при задержании клубной молодежи тот ответил энергичным посылом "В ж…у!". При таком раскладе в армию, наверное, все-таки лучше. Хотя так ли уж очевиден этот выбор?.. 

Блокпост украинских военных в Донецкой области
© РИА Новости / Максим Блинов
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Многие недоплясавшие и принудительно доставленные на медосмотр с последующим получением повестки подумывают об исках против киевских военкоматов, но исков и до злополучной вечеринки набрались мешки. Некоторые уже даже рассмотрены, и угадайте, кто выигрывал суды – частные лица или военкоматы?.. Как говорил незабвенный дядя Митя из фильма "Любовь и голуби" – "что характерно, обнаглели". Не военкомы, конечно, нет, а "голуби" вот эти, которые кайфовый рейв в клубе по двое суток кряду любят больше, чем службу на благо отчизне. Укрминобороны, ясное дело, осерчало. Там теперь считают, что "не важно, получал человек повестку или нет, что если призыв объявлен, то любой попадающий под него обязан сам явиться" – так сказать, как благородный человек. Ну а пока в ожидании "благородных" нехороший клуб закрыли. "Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боле"…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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