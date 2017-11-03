Дело в шляпе. Или в берете. Украина декоммунизирует десант

Голубым беретам не место на Украине, решили в ВСУ, и приказали поменять их на бордовые. Но далеко не все оказались этим довольны. Причем, даже некоторые из тех, кого нельзя заподозрить в симпатиях к России, и кто поучаствовал в АТО.

Голубым беретам не место на Украине, решили в командовании Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил страны. Ведь в России такие же, и такие же были в СССР. Такого досадного совпадения никак нельзя было допустить, поэтому десантники там теперь носят бордовые береты, как и их коллеги из 59 стран.

Но далеко не все этим довольны. Некоторые из тех, кого нельзя заподозрить в симпатиях к России, и кто поучаствовал в АТО, отмечают, что краповые береты всегда были отличительным знаком Внутренних войск, а теперь еще и вызывают ассоциации с Майданом. Другие страдают от того, что пока начальство играет в дизайнеров, в казармах нет отопления и крыши протекают.

Как бы то ни было, для многих голубой берет – это символ, от которого они не готовы отказаться. Есть, конечно, и те, кому все равно – каким бы ни был цвет, от пули он не спасет, а в бою вообще лучше не выделяться.

Удивительно, конечно, почему бордовые береты, практически темно-красные, не вызывают ассоциаций с коммунизмом или с одним из цветов российского флага. Если вдруг это кто-то заметит, придется менять все обратно.

А то давно что-то ничего на Украине не декоммунизировали. Наверное, потому, что уже почти нечего. О том, что Ленина в городах не осталось, отчитались еще в августе. Улиц, названных в честь советских деятелей, тоже все меньше. Московский проспект в Киеве пал под натиском нацистских настроений и стал проспектом Бандеры, который, правда, упирается в Московский мост, но это тоже поправимо.

Ну и что, что почти половина граждан против таких изменений, а десантникам не по душе их новая форма. Всегда найдется, что декоммунизировать, пока Киев не достигнет цели, которую сам и озвучил: изменить сознание народа. Чего бы это ни стоило. Все средства хороши: формула "так называемое" по отношению к Освобождению Одессы от фашистов, новые названия или раскрашивание военной формы в новые цвета.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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