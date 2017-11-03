"Испанский сапог". Каталонию приговорили к хождению по мукам

Как ни крути, а от сравнения с испанской инквизицией им никак не уйти. Хотя, похоже, они не очень-то и стремятся. Думают, коль не сжигают и не пытают, то и аналогии неуместны. А ведь кто знает, как бы они себя повели, случись им родиться лет на пятьсот раньше. Кое-чему из того, что они сейчас демонстрируют, даже Торквемада бы поаплодировал. Говорят, это он придумал заманивать врагов Святого престола на невинные теологические дискуссии. Мол, приходите и доказывайте свою правоту. Приходили. Там их и брали тепленькими – только дрова подкидывать успевай.
Остальные – ни за какие деньги. По своей воле они на суд больше не пойдут. Их будут возить туда в автозаках. И так до вынесения приговора. А там, по подсчетам журналистов, может набраться в совокупности не 30, как думали раньше, а все 50 лет лишения свободы. Им "шьют" организацию восстания, призывы к мятежу и растрату госсредств. Мадрид судит исключительно со своей колокольни. Отделение региона – это угроза государственности. Угроза государственности – это мятеж. А мятеж следует подавить. Другое дело, что мятежников представляешь себе как-то иначе. Не то чтобы с патронташем, небритыми и немытыми. Но какими-то деклассированными.
Тут же все уважаемые люди. За каждым тысячи избирателей. Вице-президент Каталонии, спикер парламента, министры. Среди них две женщины. А их закрывают, как преступную группировку. Возможно, чтобы протестировать каталонцев перед тем, как еще сильнее закрутить гайки. Мадрид стремится исключить вероятность рецидива на досрочных выборах 21 декабря и уже показывает, за кого голосовать не стоит. Реакцией он должен быть доволен. Двадцать тысяч на улице – это все-таки не два миллиона на референдуме.
Они поверили в правосудие, а оно оказалось ловушкой. И не скажешь, что сели в калошу. Потому что в сапог. "Испанский сапог". Может, им уже и не пытают. Но, похоже, для Каталонии только начинается хождение по мукам.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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