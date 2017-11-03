РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

"Испанский сапог". Каталонию приговорили к хождению по мукам

17:3503.11.2017
(обновлено: 17:40 03.11.2017)
0290
© REUTERS / Susana VeraБывшие члены женералитета Каталонии прибывают в Верховный суд Испании. 2 ноября 2017Бывшие члены женералитета Каталонии прибывают в Верховный суд Испании. 2 ноября 2017
© REUTERS / Susana Vera
Вообще-то, мятежников представляешь себе как-то иначе. Тут же все уважаемые люди. Вице-президент Каталонии, спикер парламента, министры. А их "закрывают", как преступную группировку. Возможно, чтобы протестировать каталонцев еще раз.

Как ни крути, а от сравнения с испанской инквизицией им никак не уйти. Хотя, похоже, они не очень-то и стремятся. Думают, коль не сжигают и не пытают, то и аналогии неуместны. А ведь кто знает, как бы они себя повели, случись им родиться лет на пятьсот раньше. Кое-чему из того, что они сейчас демонстрируют, даже Торквемада бы поаплодировал. Говорят, это он придумал заманивать врагов Святого престола на невинные теологические дискуссии. Мол, приходите и доказывайте свою правоту. Приходили. Там их и брали тепленькими – только дрова подкидывать успевай. 

Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
Неявка с повинной. От Каталонии до каталажки — один шаг
То ли отстраненные министры Каталонии в мыслях уже настолько отделились от Испании, что выкинули из головы и ее историю. То ли они убедили себя в том, что такое средневековье теперь невозможно. Но, похоже, направляясь в Мадрид на заседание Национальной судебной коллегии, они не совсем понимали, на что они идут. Вообще-то их было девять. Однако советник женералитета Санти Вила ушел в отставку за день до объявления независимости, поэтому, казалось, ему и вовсе нечего бояться. Ну, раз приехал, не отпускать же его просто так, решила судья Кармен Ламела. Но сделала ему скидку на отсидку. Позволила выйти под залог в 50 тысяч евро. 

Остальные – ни за какие деньги. По своей воле они на суд больше не пойдут. Их будут возить туда в автозаках. И так до вынесения приговора. А там, по подсчетам журналистов, может набраться в совокупности не 30, как думали раньше, а все 50 лет лишения свободы. Им "шьют" организацию восстания, призывы к мятежу и растрату госсредств. Мадрид судит исключительно со своей колокольни. Отделение региона – это угроза государственности. Угроза государственности – это мятеж. А мятеж следует подавить. Другое дело, что мятежников представляешь себе как-то иначе. Не то чтобы с патронташем, небритыми и немытыми. Но какими-то деклассированными. 

Тут же все уважаемые люди. За каждым тысячи избирателей. Вице-президент Каталонии, спикер парламента, министры. Среди них две женщины. А их закрывают, как преступную группировку. Возможно, чтобы протестировать каталонцев перед тем, как еще сильнее закрутить гайки. Мадрид стремится исключить вероятность рецидива на досрочных выборах 21 декабря и уже показывает, за кого голосовать не стоит. Реакцией он должен быть доволен. Двадцать тысяч на улице – это все-таки не два миллиона на референдуме. 

Карлес Пучдемон во время пресс-конференции в Брюсселе
© REUTERS / Eric Vidal
Политолог: поездкой в Брюссель Пучдемон мог преследовать две цели
"Я же их предупреждал", – где-то в Брюсселе подумал о своих арестованных товарищах Карлес Пучдемон. Но публично заявил, что по-прежнему является в Каталонии главным и на правах главы требует освобождения своих людей. А ведь, возможно, их потому и взяли в заложники, чтобы воззвать к совести и таки выманить из Брюсселя самого Пучдемона. Первого, как они его уже назвали, мятежника. Впрочем, теперь ему надо лишь попросить, чтобы Бельгия уже без всяких вопросов предоставила ему политическое убежище. Ей достаточно просто посмотреть на то, как поступили с его соратниками. 

Они поверили в правосудие, а оно оказалось ловушкой. И не скажешь, что сели в калошу. Потому что в сапог. "Испанский сапог". Может, им уже и не пытают. Но, похоже, для Каталонии только начинается хождение по мукам.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

 

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена