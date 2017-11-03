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Новое слово на букву F, или Как fake news стали правдой жизни

17:1003.11.2017
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© Fotolia / DOC RABE MediaГазета с фейковыми новостями на столеГазета с фейковыми новостями на столе
© Fotolia / DOC RABE Media
Британские ученые (не те, а другие – настоящие) подсчитали, что использование этих слов увеличилось за 12 месяцев на 365 процентов. То есть, если считать точкой отсчета выборы в США, получается в день по проценту. И ведь так оно и получается.

Это первый случай, когда fake news – или, как у нас говорят, "фейковые новости", а проще вранье – по-честному заслужили  внимание и почет. С легкой руки британского издательства HarperCollins – оно специализируется на толковых словарях – обман в особо крупных медийных размерах признан правдой жизни. Лингвисты назвали "fake news" самым популярным словом года. Популярнее даже, чем "спиннер". Они определили его как "ложную, часто сенсационную информацию, распространяемую под видом новости". 

Мужчина у киоска печатных изданий в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
"Не верю!" Американцы разочаровываются в своих СМИ
Наверное, были и другие претенденты. Выражения "Я – президент США", "русский хакер" или "вмешательство России в американские выборы" по частоте употребления вполне могли бы составить конкуренцию. Но в итоге по принципу поглощения победило то, что позволяет назвать все это одним словом. Ну, в смысле двумя. Хотя news при fake – это исключительно для того, чтобы место рядом с главным понятием было занято. А то, знаете, начнется: fake you, fake off и все такое. Уж больно оно созвучно с самым употребляемым американизмом всех времен.

Причем не только по букве, но и по духу. Ведь и в этом случае тот, кто это говорит, только говорит и выдает желаемое за действительное. Правда, с неокрепшими мозгами этим словом делают то же, что в прямом смысле того слова. Стало быть, как и оно, fake тоже заслуживает своего отдельного символического жеста. Какого-нибудь выставленного пальца. Средний, понятно, занят. Большой – сразу в нескольких комбинациях. Им можно и вверх, и вниз, и между. Мизинец слишком мал для глобального вранья. Безымянный мог бы подойти, если снять с него кольцо, но какой-то он…безымянный, что ли. А нужно-то конкретно, извините, тыкать. 

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Saul Loeb
Трамп вмешался в спор о фейках в СМИ. Теперь он точно – "агент Кремля"
Остается только указательный. Впрочем, он отвечает всем параметрам и без метода исключения. Во-первых, это им обычно выковыривают то, что в приличном обществе демонстрировать не принято, а в западном вполне идет за разоблачение. Во-вторых, именно эту фалангу и имеют в виду, когда говорят: "попал пальцем в небо". 

А в общем, понятие "fake news", конечно, заслужило признание. Его использование увеличилось с 2016  по 2017  на 365 процентов. То есть, если считать отправной точкой выборы президента США, получается в день по проценту. И ведь так и получается. Поскольку чаще всего так выражался именно Дональд Трамп. Он сделал это сочетание таким ходовым. Хотя, будь у обладателей "лингвистического Оскара" своя церемония награждения, fake news в числе своих "родителей", которым они благодарны за путевку в жизнь, могли назвать американские СМИ. Это же их регулярные фальшивки привели к тому, что Трамп с этим словом ложится и с этим словом встает. 

И, видимо, пока в HarperCollins объявляли результат, использование fake news  увеличилось уже на 366 процентов. Кстати, прошлогодним королем слов по версии британского издания стал, как в нем думали, более понятный им Brexit. Теперь они его понимают еще лучше. Ведь оказалось, что и он в каком-то смысле – синоним "фейков". Тоже означает то, чего нет. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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