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Что делать со страной "циничного Бандеры"? Польша загнала себя в угол

16:0503.11.2017
(обновлено: 16:06 03.11.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границуСотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
© РИА Новости / Стрингер
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В Варшаве никак не могут выбрать между чувством и долгом, и понять, что важнее: вместе с Киевом бояться России, или порознь вспоминать общую кровавую историю.

Польша ждет только идеологически правильных гостей. Власти хотят запретить въезд в страну тем, кто придерживается антипольской позиции.

 Как заявили в министерстве иностранных дел страны, это в первую очередь будут те, кто демонстративно надевает мундиры дивизии СС "Галичина". То есть жители вроде бы дружественной страны – Украины.

Международный пункт пропуска через украинско-польскую границу Угринов-Долгобичув
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Мнение: Польша усиливает контроль на границе с Украиной по двум причинам
Запретить въезд, пожалуй, можно и президенту Петру Порошенко, который весело позирует в камуфляже с надписью "Циничный Бандера" и в принципе не возражает против маршей националистов – все-таки именно он предоставил статус "борцов за независимость" ОУН-УПА (запрещенные в России Организация украинских националистов и ее боевое крыло Украинская повстанческая армия). 

На последнем митинге, приуроченном к 75-летию создания УПА*, лидер "Свободы" Олег Тягнибок в очередной раз потребовал от украинского президента вернуть звание героев Украины лидерам ОУН-УПА* Степану Бандере и Роману Шухевичу. 

Ну, Тягнибока, наверное, в Польше никто и не ждал. Как и всех его сторонников и участников таких маршей. Но как же их всех вычислить? Просмотреть все видео с подобных мероприятий, вычислить в соцсетях аккаунты тех, кто позирует с нацистской символикой? Учитывая объем работы, польские чиновники могут и не справиться. А всем украинцам вряд ли захотят запретить въезд – все-таки в "борьбе с Россией" одной Прибалтикой не обойтись.

Разгрузка угля в одесском порту Южный
© РИА Новости / Стрингер
Дружба дружбой, а уголек врозь. Варшава оскорбила Киев в "лучших чувствах"
В польском МИД по-прежнему не отрицают, что Украина важна по геополитическим соображениям. Но, видимо, так и не могут выбрать между чувством и долгом, и понять, что важнее: вместе бояться России, или порознь вспоминать общую кровавую историю.

Пока же продумывают запасной вариант выказать свое "фи": МИД не будет рекомендовать польскому президенту ездить на Украину. Ну, или будет, но разве что с рабочим, а не государственным визитом.

Варшаве на самом-то деле не позавидуешь. И жестко отвечать нужно, и отношения портить не хочется, и своих граждан нужно успокоить, но и без украинцев вроде никак. Вот и перебирают варианты угроз, не зная, как достойно ответить на разрушение на Украине польских памятников и на героизацию убийц поляков.

*Запрещенные в России организации

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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