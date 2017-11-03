Шаг навстречу: Париж заговорил об улучшении отношений с Москвой

Спецпредставитель Франции по отношениям с РФ Жан-Пьер Шевенман едет в Москву явно не с пустыми руками. Эксперты обращают внимание на недавние заявления президента Эммануэля Макрона, который, похоже, настроен на пересмотр отношений с Москвой.

Спецпредставитель Франции по отношениям с Россией отправляется в Москву. Как сообщается, Жан-Пьер Шевенман посетит российскую столицу с 6 по 9 ноября и проведет ряд встреч, в том числе с официальными лицами. Очевидно, что едет он не с пустыми руками. Возможно, спецпредставитель привезет какое-то послание от французского президента Эммануэля Макрона.

Причем сам Шевенман относится к категории политических тяжеловесов. 78-летний политик считается одним из основателей Социалистической партии. Он был депутатом Национального собрания, мэром, министром образования, главой Минобороны при Франсуа Миттеране, а также возглавлял МВД при Жаке Шираке. В 2002 году Шевенман даже участвовал в президентских выборах в качестве кандидата. А с 2012 года он занимается отношениями с Россией во французском МИДе.

При этом Жан-Пьер Шевенман никогда не боялся критиковать политику Запада в отношении России. Так, в апреле 2016 года он говорил, что ослабление связей между Москвой и Западной Европой было вредоносным как для одних, так и для других. По его мнению, кризиса на Украине можно и надо было избежать. Что касается санкций, то они, по словам Шевенмана, были введены не только против России, но и против Европы, и чем раньше они будут сняты, тем лучше.

При этом нынешний французский лидер Эммануэль Макрон, очевидно, учитывал взгляды и политический опыт Шевенмана, когда продлевал его полномочия на должности спецпредставителя по России. Да и сам молодой президент, похоже, решил пересмотреть отношения с Москвой.

Так, выступая на днях в Европейском суде по правам человека, Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходим диалог с Россией, несмотря на существующие сложности. "Это более правильно, чем закрывать двери", –добавил французский лидер. Кроме того, Макрон принял приглашение посетить Россию. Ожидается, что он примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2018 году.

Так что сигнал услышан, остается надеяться, что все это не просто слова.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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