Шаг навстречу: Париж заговорил об улучшении отношений с Москвой

Спецпредставитель Франции по отношениям с Россией отправляется в Москву. Как сообщается, Жан-Пьер Шевенман посетит российскую столицу с 6 по 9 ноября и проведет ряд встреч, в том числе с официальными лицами. Очевидно, что едет он не с пустыми руками. Возможно, спецпредставитель привезет какое-то послание от французского президента Эммануэля Макрона.
При этом Жан-Пьер Шевенман никогда не боялся критиковать политику Запада в отношении России. Так, в апреле 2016 года он говорил, что ослабление связей между Москвой и Западной Европой было вредоносным как для одних, так и для других. По его мнению, кризиса на Украине можно и надо было избежать. Что касается санкций, то они, по словам Шевенмана, были введены не только против России, но и против Европы, и чем раньше они будут сняты, тем лучше.
Так, выступая на днях в Европейском суде по правам человека, Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходим диалог с Россией, несмотря на существующие сложности. "Это более правильно, чем закрывать двери", –добавил французский лидер. Кроме того, Макрон принял приглашение посетить Россию. Ожидается, что он примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2018 году.
Так что сигнал услышан, остается надеяться, что все это не просто слова.
Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik
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