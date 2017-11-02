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Неявка с повинной. От Каталонии до каталажки – один шаг

17:5402.11.2017
(обновлено: 17:55 02.11.2017)
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© AP Photo / Emilio MorenattiУчастники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
Каталонии не на что обижаться. Была, как в сказке. "Золушка". Пахала всю жизнь на мачеху ради одного вечера счастья отдельно от нее. Салют, шампанское, песни, танцы. Куранты. Пробили раньше. И все рассыпалось в хлам.

Неявка с повинной. От Каталонии до каталажки – один шаг
Ну, вот, пожалуй, и все. В Мадриде сегодня начинают судить организаторов "каталонского мятежа". У процесса, правда, пока нет официального названия. И это только подступы к нему. Но меж собой испанские чиновники понимают это дело именно так. И это не сулит идеологам независимости региона ничего хорошего. И не важно, что некоторые министры женералитета, будто сохраняя иллюзию сопротивления, согласились дать показания только из Барселоны, а его глава Карлес Пучдемон и вовсе предпочел Брюссель. Главное, что после того, как они спросили сограждан, хотят ли те отделиться от королевства, вопросы здесь уже задают не они. 

Карлес Пучдемон во время пресс-конференции в Брюсселе
© REUTERS / Eric Vidal
Политолог: поездкой в Брюссель Пучдемон мог преследовать две цели
А значит, и отвечать им придется. И все идет к тому, что для кое-кого Каталония и каталажка окажутся однокоренными словами. Собственно, поэтому он и не собирается возвращаться. Он, конечно, заявил, что готов за свободу родины сесть в тюрьму. Но пока будет страдать в изгнании. Себя и нескольких своих соратников объявил "легитимным правительством Каталонии" и предупредил, что останется в Брюсселе в ожидании справедливого суда. Учитывая, что вряд ли ему понравится вердикт, это, видимо, очень надолго. Как минимум, до внеочередных парламентских выборов в автономии. Если ее еще можно так называть. 

По крайней мере, партию Пучдемона пока не запретили, стало быть, она тоже сохраняет шансы на мандаты. А с ними и на неприкосновенность их обладателей. Впрочем, до 21 декабря у Мадрида еще уйма времени, чтобы застраховать себя от реванша. Да и премьер Мариано Рахой уже доказал, что скор на расправу. Между прочим, отсутствие Пучдемона на допросе – это для испанской Фемиды отягчающее обстоятельство. И достаточный повод для объявления его в международный розыск. Бельгии он, вероятно, доверяет больше, чем Каталонии, коль думает, что она его не выдаст. 

Ситуация у здания парламента Каталонии в Барселоне
© REUTERS / Juan Medina
Три счастливых дня. Каталония уже установила рекорд независимости
Хотя Каталония тоже стала бы за него горой. Если бы знала, где его искать. А так у нее в отличие от испанских следователей к нему только один вопрос: билет в Брюссель он купил после объявления независимости или еще до? Отделился-то от Испании гораздо дальше, чем того требовали каталонцы. Зато теперь смелый. Говорит, что принимает вызов Мадрида. Своеобразное у него представление о чести. Отбежать на безопасное расстояние и принять боевую стойку. Явно не Дон Кихот. Хоть и претендует тоже на статус рыцаря печального образа. Вероятно, упустив из вида, что тот был испанцем.

Возможно, в Барселоне его и не станут "пучдемонизировать". Ведь он подарил им этот день. 27 октября. Только даже его сторонники точно не скажут, был ли это день независимости или все-таки ее лишения. Но в любом случае с ним Каталония была, как в сказке. "Золушка". Пахала всю жизнь на мачеху ради одного вечера счастья отдельно от нее. Салют, шампанское, песни, танцы. Куранты. Пробили раньше. И все рассыпалось в хлам. У Каталонии, конечно, как и у Золушки, все еще может быть хорошо. Вот только она навсегда запомнит, кто вез ее на этот бал в образе кучера.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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