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Не в Майке дело. Власть Британии показала свое грязное белье

17:3902.11.2017
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© AFP 2017 / Leon NealМинистр обороны Великобритании Майкл ФэллонМинистр обороны Великобритании Майкл Фэллон
© AFP 2017 / Leon Neal
С министром обороны у них что-то подобное случалось. В 1963-м. За ним подал в отставку и премьер. А затем консерваторы проиграли выборы. История повторяется. Нынешние тори тоже уйдут из-за женщины. В смысле, Мэй.

– Доктор, напишите, что я умер от СПИДа, а не от дизентерии. – А какая вам уже разница? – Пусть все думают, что я ушел как мужик. Все совпадения с анекдотом случайны. Но Тереза Мэй, например, так и считает, что ее министр обороны Майк Фэллон ушел героически. Хотя в каком-то смысле его на самом деле сразил СПИД. Синдром приставаний и домогательств, охвативший, кажется, весь Запад. Дня не проходит, чтобы кого-нибудь из медийных персон не настигли интимные откровения их бывших жертв. 

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон
© AFP 2017 / Safin Hamed
Мнение об отставке Фэллона: за ним могут последовать другие
И ведь не сказать, чтобы на Фэллона накопилось. Ну, вспомнила журналистка Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, как он пытался 15 лет назад потрогать ее коленку во время ужина консерваторов. Так во-первых, не получилось. Она в ответ пообещала потрогать его лицо. Наотмашь. Во-вторых, вину свою признал и давно извинился. В-третьих, по ее словам, она и зла-то на него не держит. Тем не менее, "я в прошлом вел себя недостойным для вооруженных сил образом. Я сделал выводы и подаю в отставку". 

И вовремя сделал. И выводы, и ноги. Хотя в том самом прошлом он не имел к вооруженным силам никакого отношения. Но в парламенте сейчас как раз спецкомиссию создали по домогательствам депутатов и чиновников. Кто знает, что бы она еще нарыла. Газета Sun пишет, что Фэллон так и сказал премьеру: "Я не могу гарантировать, что не появятся новые обвинения". А так он теперь не фигурант, а пример для подражания. Но все понимают, что не в Майке дело. Власть Британии вывалила все свое грязное белье. В черном списке 36 высокопоставленных фамилий. В том числе из правительства. 

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© REUTERS / TT News Agency/Jonas Ekstromer
"Семейные тайны" Европы. Глава МИД Швеции обвинила ЕС в домогательствах
Министр по международной торговле Марк Гарнье признался, что просил секретаршу купить ему игрушки в секс-шопе. А для главы канцелярии кабмина – его еще считают правой рукой премьера – Дэмиана Грина это уже совсем не игрушки. Журналистка Кейт Молтби прямо обвинила его в непристойностях. То есть, шаловливой оказалась правая рука премьера. Тереза Мэй, конечно, даст эту руку на отсечение в доказательство того, что ни о чем таком не подозревала. И ведь не подозревала. Знала. Еще главой МВД получала жалобы на своих разухабистых соратников. Так что ей не расследования требовать, а всего и надо, что порыться в своем долгом ящике. 

Ну, или заглянуть на специальный чат обиженных сотрудниц парламента. Есть уже и такой. А там в деталях. Имена, кабинеты, позы. Подробности – Вайнштейн покраснеет. И все под лозунгом "видного члена партии должно быть видно". А Фэллона уже нет. Но неправильно думать, что пострадал он за ошибки молодости. Ведь и будучи главой военного ведомства, сохранил те же повадки. Только приставал уже не к женщинам, а к странам. Правда, не извинялся. И русский язык не понимал, когда ему советовали: лучше не лезь. В общем, как говорил товарищ Жеглов, наказания без вины не бывает. 

Кстати, с министром обороны у них что-то подобное случалось и в 1963-м. Попался на измене и ушел. Вслед за ним подал в отставку премьер. А затем консерваторы проиграли выборы. История повторяется. С той разницей, что нынешних тори губит совсем не только их либидо. Хотя они тоже уйдут из-за женщины. В смысле, Мэй. Но только Фэллон успел это сделать, "как мужик".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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